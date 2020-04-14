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Haberler Galeri Son dakika: Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçak seferleri yapılıyor mu? THY uçuşlar iptal mi?

Son dakika: Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçak seferleri yapılıyor mu? THY uçuşlar iptal mi?

Son dakika haberi... Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçak seferleri yapılıyor mu? Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkili olan koronavirüs salgını sonrası dünya genelinde bir dizi önlemler alınıyor. Türk Hava Yolları (THY) tarafından dış hat ve iç hat seferleri ile ilgili açıklama geldi. Vatandaşların merakla araştırdığı uçak seferleri ile ilgili son gelişmeleri sizler için derledik. Peki, yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçak seferleri yapılıyor mu? THY uçuşlar iptal mi? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 14.04.2020 13:22 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 13:30
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Son dakika: Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçak seferleri yapılıyor mu? THY uçuşlar iptal mi?

Son dakika... Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Türkiye'de corona virüsü önlemleri kapsamında yurt genelinde önlemler kademeli olarak artırıldı. Bu kapsamda yurt dışı ve yurt içi uçak seferleri durdurulmuştu. Türk Hava Yolları'ndan tüm dış hatlar ve iç hat ile ilgili açıklama geldi. Bu gelişmelerin ardından uçak seferlerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçak seferleri yapılıyor mu? THY uçuşlar iptal mi? İşte cevaplar...

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Son dakika: Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçak seferleri yapılıyor mu? THY uçuşlar iptal mi?

YURT DIŞI UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türk Hava Yollarının (THY) internet sitesinde yer alan duyuruda, şu bilgiler yer aldı:

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Son dakika: Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçak seferleri yapılıyor mu? THY uçuşlar iptal mi?

"Yeni koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda, tüm dış hat uçuşlarımız 20 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur."

Açıklamada, iç hat seferlerinin ise 3 Nisan 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla 20 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulduğu anımsatıldı.

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Son dakika: Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçak seferleri yapılıyor mu? THY uçuşlar iptal mi?

30 büyükşehir ve Zonguldak iline araç giriş ve çıkışının yasaklanmasının ardından, Türk Hava Yolları da gerçekleştirdiği iç hat uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştı.

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Son dakika: Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçak seferleri yapılıyor mu? THY uçuşlar iptal mi?

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Koranavirüs salgını mücadele kapsamında 30 Büyükşehirden havayolu ile de çıkışların 15 gün süreyle geçici durdurulmasından dolayı İç hatlarda 14 Büyükşehire yapılan kısıtlı sayıdaki İç hat seferlerimiz 20 Nisan tarihine kadar iptal edilecektir." dedi.