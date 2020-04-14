Son dakika: Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçak seferleri yapılıyor mu? THY uçuşlar iptal mi?

Son dakika haberi... Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçak seferleri yapılıyor mu? Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkili olan koronavirüs salgını sonrası dünya genelinde bir dizi önlemler alınıyor. Türk Hava Yolları (THY) tarafından dış hat ve iç hat seferleri ile ilgili açıklama geldi. Vatandaşların merakla araştırdığı uçak seferleri ile ilgili son gelişmeleri sizler için derledik. Peki, yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçak seferleri yapılıyor mu? THY uçuşlar iptal mi? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 14.04.2020 13:22 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 13:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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