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Haberler Galeri İl il fahiş fiyat uygulayan firmalar listesi: Koronavirüs salgını sonrası fiyat yükselten firmaların isimleri

İl il fahiş fiyat uygulayan firmalar listesi: Koronavirüs salgını sonrası fiyat yükselten firmaların isimleri

Fahiş fiyat uygulayan firmalar hangileri? Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulunca ceza kesilen, Kovid-19 salgını nedeniyle talebi artan ürünlerde fahiş fiyat uygulayan firma isimlerini açıkladı. İl il açıklanan listede uygulanan para cezası, ürün, satışın yapıldığı mecra ve firma unvanı listesi paylaşıldı. İşte il il fahiş fiyat uygulayan firmalar listesi...

Giriş Tarihi: 02.04.2020 17:26 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 17:31
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İl il fahiş fiyat uygulayan firmalar listesi: Koronavirüs salgını sonrası fiyat yükselten firmaların isimleri

Fahiş fiyat uygulayan firmalar hangileri? Koronavirüs fırsatçısı 198 firmayı Ticaret Bakanlığı ifşa etti. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulunca ceza kesilen, yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle talebi artan ürünlerde fahiş fiyat uygulayan firma isimlerini açıkladı. Listede uygulanan para cezası, ürün, satışın yapıldığı mecra ve firma unvanı paylaşıldı. İşte il il fahiş fiyat uygulayan firmalar listesi...

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İl il fahiş fiyat uygulayan firmalar listesi: Koronavirüs salgını sonrası fiyat yükselten firmaların isimleri
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İl il fahiş fiyat uygulayan firmalar listesi: Koronavirüs salgını sonrası fiyat yükselten firmaların isimleri
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İl il fahiş fiyat uygulayan firmalar listesi: Koronavirüs salgını sonrası fiyat yükselten firmaların isimleri
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İl il fahiş fiyat uygulayan firmalar listesi: Koronavirüs salgını sonrası fiyat yükselten firmaların isimleri