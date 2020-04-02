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Koronavirüs fırsatçısı 198 firmayı Bakanlık ifşa etti! İşte o liste
Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat artışı yapan 198 firmaya 10 milyon Türk Lirası ceza kesti. Dün Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı açıklamada, "281 firmanın 191'ine fahiş fiyat cezası kesildi. Firmaları afişe etmedik, 2 Nisan'da yayınlanacak." demişti. Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulunca ceza kesilen, Kovid-19 salgını nedeniyle talebi artan ürünlerde fahiş fiyat uygulayan firma isimlerini açıkladı. İşte ceza kesilen 198 firma...
Giriş Tarihi: 02.04.2020 17:22 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 17:50
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