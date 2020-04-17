Türkiye üretiyor! Sanayide çarklar dönmeye başladı...
Koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesiyle ilk tepki olarak üretime ara veren ya da kapasitesini düşüren birçok şirkette çarklar yeniden dönmeye başladı. Kapasite kullanım oranını artıran da, üç vardiya çalışarak yurt dışı siparişlerini yetiştirmeye çalışan da var.Türkiye genelinde üretime kaldığı yerden devam eden firmaların sayısı her geçen gün artış gösteriyor. Özellikle salgının etksiyle kapılarına kilit vuran otomotiv sektöründe ciddi bir hareket var. Honda, Mercedes, Anadolu Isuzu ve Otokar'ın pazartesi günü üretime başlaması bekleniyor. Otomotivden gelen bu haberler binlerce yan sanayi firmasında da hareketlilik yarattı. Hareketlenme sadece otomotivle sınırlı değil. Tekstilden kozmetiğe, makineden ambalaja birçok farklı sektörde çarklar hızla dönmeye başladı.
MERCEDES PAZARTESİ BAŞLIYOR
Türkiye'nin önemli yabancı yatırımcıları arasında yer alan Mercedes-Benz Türk, Aksaray Kamyon Fabrikası'nda pazartesi günü, Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda 24 Nisan'da tekrar üretime başlayacağını açıkladı. Şirket, açıklamasında şu bilgilere yer verdi: "Ekonominin sürekliliği §önem taşıyor. Üretimin devamı için gerekli şartların tekrar sağlanmasıyla gerekli tedbirleri alarak faaliyetlerimize tekrar başlayacağız."
YAN SANAYİDE HAREKET VAR
Otomotivde bazı firmaların yeniden üretime başlamasının önemine dikkat çeken Otomotiv Tedarik Sanayicileri derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, "Mayısın ilk haftasından itibaren çarklar çok daha hızlı bir şekilde dönecek" dedi. Dostel Makina Yönetim Kurulu Başkanı Can Yücel ise salgın nedeniyle ara verdiği üretime işçilerin sağlığını önceleyerek yeniden başladıklarını söyledi. Yücel, "Ford Otosan 27 Nisan'a kadar üretime ara verdi. 'Başla' dedikleri anda tam kapasite ile hizmet vermeye hazırız" diye konuştu.
ÜÇ VARDİYA ÜRETİM YAPIYOR
Tuzla ve Dilovası İMES OSB'de bulunan iki fabrikasıyla farklı sektörlere yönelik makine üretimi yapan iş insanı Kemal Bektaş virüs nedeniyle 1 hafta ara verdikleri üretime yeniden başladıklarını söyledi. Halen İMES'teki son teknoloji ile faaliyet gösteren fabrikalarında üç vardiya üretim yaptıklarını söyleyen Kemal Bektaş, "Bu fabrikada Alman Bosch'un elektrikli bisikletlerinde kullandığı şanzımanları üretiyoruz. Bu ürünü bizden ve İtalya'dan alıyorlardı. İtalya'da üretim durduğu için siparişleri bize yönlendirdiler. Siparişleri yetiştirmekte zorlanıyoruz. Amerika'ya da golf araçları için alüminyum aksam ihracatı yapıyoruz" dedi.
KİŞİSELLEŞMİŞ ARAÇ TALEBİ PATLADI
ARAÇLARDA değişim, dönüşüm ve kişiselleştirmesini yapan Dizayn VİP da 20 gün ara verdiği üretime 14 Nisan'da yeniden üretime başladı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Erbakan Malkoç, "Bu dönemde sağlık endişesinin artmasıyla yurtiçi ve yurtdışında kişiselleştirilmiş araçlara yoğun bir talep var. Üretime kaldığımız yerden devam edeceğiz. Talebin artması nedeniyle istihdamımızı artırmayı planlıyoruz" dedi. Malkoç, iki buçuk aydır kapalı olan Çin'deki fabrikalarını da üretime alacaklarını belirtti.
TEKSTİLE KOLEKSİYON TALEBİ
BÜYÜK üretim kaybının yaşandığı sektörlerden biri olan tekstil ve hazır giyimde koleksiyonlara yönelik yavaş yavaş talep gelmeye başladığını söyleyen İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, "Almanya mağazaların mayısın ilk haftasında kademeli olarak açılacağını duyurdu. Mayıstan itibaren siparişlerde hareketlenme bekliyoruz" dedi.
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