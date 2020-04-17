17 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: A Para'ya konuk olan uzman isimden özel bankalar hakkında kritik değerlendirme!

Son dakika: A Para'ya konuk olan uzman isimden özel bankalar hakkında kritik değerlendirme!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.04.2020 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020
ABONE OL
A PARA'YA KONUK OLAN UZMAN İSİMDEN ÖZEL BANKALAR HAKKINDA KRİTİK DEĞERLENDİRME!

Koronavirüsü tedbirleri kapsamında başlatılan ' Kalkanı' ile kamu bankaları vatandaşlara kredi konusunda her türlü kolaylığı sağlamak için yarışırken özel bankalara başvuran vatandaşlar şikayet konusu olacak taleplerle karşılaşıyorlar. Özel bankalara başvuran vatandaşlar karşılaştıkları muameleler için yaptıkları şikayet sayısı 200 bini aştı. A Para yayınına katılan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Merve Karacaer Ulusoy, pandemi sürecinde özel bankaların kredi tutumunu değerlendirdi.

A Para yayınına katılan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Merve Karacaer Ulusoy, pandemi sürecinde özel bankaların kredi tutumunu değerlendirdi.

Ulusoy özel bankaların kredi şartlarını zorlaştırdığını ifade ederek, müşterilerin özel bankalara olan güveninin sarsıldığını söyledi.

Son dakika: A Para'ya konuk olan uzman isimden özel bankalar hakkında kritik değerlendirme! - VİDEO SON DAKİKA: A PARA'YA KONUK OLAN UZMAN İSİMDEN ÖZEL BANKALAR HAKKINDA KRİTİK DEĞERLENDİRME! - VİDEO

İşte Ulusoy'un o açıklamaları:

"Corona virüsü tedbirleri kapsamında başlatılan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' ile kamu bankaları vatandaşlara kredi konusunda her türlü kolaylığı sağlamak için yarışırken özel bankalara başvuran vatandaşlar şikayet konusu olacak taleplerle karşılaşıyorlar. Özel bankalara başvuran vatandaşlar karşılaştıkları muameleler için yaptıkları şikayet sayısı 200 bini aştı. Özel bankalar vatandaşlara kredi musluklarını kapatarak ne yapmaya çalışıyor? Çok yüksek karlara yapmaya alışkın özel bankalar neden vatandaşlara kredi vermemek elinden geleni ardına koymuyor? İşte corona virüsü salgını tedbirleri günlerinde özel bankaların vatandaşlara karşı takındığı o kabul edilemez tutum ve davranışlar..."

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak uyarmıştı! Özel bankalar hakkında şikayet yağıyor: Kredi çekmek isteyen... HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK UYARMIŞTI! ÖZEL BANKALAR HAKKINDA ŞİKAYET YAĞIYOR: KREDİ ÇEKMEK İSTEYEN...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA