Son dakika: A Para'ya konuk olan uzman isimden özel bankalar hakkında kritik değerlendirme!
Koronavirüsü tedbirleri kapsamında başlatılan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' ile kamu bankaları vatandaşlara kredi konusunda her türlü kolaylığı sağlamak için yarışırken özel bankalara başvuran vatandaşlar şikayet konusu olacak taleplerle karşılaşıyorlar. Özel bankalara başvuran vatandaşlar karşılaştıkları muameleler için yaptıkları şikayet sayısı 200 bini aştı. A Para yayınına katılan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Merve Karacaer Ulusoy, pandemi sürecinde özel bankaların kredi tutumunu değerlendirdi.
A Para yayınına katılan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Merve Karacaer Ulusoy, pandemi sürecinde özel bankaların kredi tutumunu değerlendirdi.
Ulusoy özel bankaların kredi şartlarını zorlaştırdığını ifade ederek, müşterilerin özel bankalara olan güveninin sarsıldığını söyledi.
İşte Ulusoy'un o açıklamaları:
"Corona virüsü tedbirleri kapsamında başlatılan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' ile kamu bankaları vatandaşlara kredi konusunda her türlü kolaylığı sağlamak için yarışırken özel bankalara başvuran vatandaşlar şikayet konusu olacak taleplerle karşılaşıyorlar. Özel bankalara başvuran vatandaşlar karşılaştıkları muameleler için yaptıkları şikayet sayısı 200 bini aştı. Özel bankalar vatandaşlara kredi musluklarını kapatarak ne yapmaya çalışıyor? Çok yüksek karlara yapmaya alışkın özel bankalar neden vatandaşlara kredi vermemek elinden geleni ardına koymuyor? İşte corona virüsü salgını tedbirleri günlerinde özel bankaların vatandaşlara karşı takındığı o kabul edilemez tutum ve davranışlar..."
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