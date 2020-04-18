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Son dakika: EPDK'nın kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.04.2020
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EPDK'NIN KARARI RESMİ GAZETE'DE

Son dakika haberine göre Piyasası Düzenleme Kurumunca (), bu yılın nisan ayı için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması () maliyeti revize edildi.

'nin konuya ilişkin Kurul kararı, 'de yayımlandı.

Buna göre, bu yılın nisan ayı için tedarik edilen birim miktarı başına öngörülen maliyeti megavatsaat başına 228 lira 12 kuruş oldu.

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