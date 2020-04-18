Son dakika: EPDK'nın kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Son dakika haberine göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), bu yılın nisan ayı için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyeti revize edildi.
EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, bu yılın nisan ayı için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyeti megavatsaat başına 228 lira 12 kuruş oldu.
RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI: EPDK KAYIP ENERJİ SATIŞ TARİFESİNİ YENİLEDİ! 1 NİSAN'DAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
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