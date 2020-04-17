Son dakika: TOKİ'den önemli açıklama
Son dakika haberine göre Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, geçtiğimiz hafta Nevşehir’de bulunan TOKİ inşaatında işçilerde korona virüs tespit edilmesinin ardından şantiyenin karantinaya alındığını ve süreci takip ettiklerini söyledi.
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Nevşehir'de bulunan şantiyeleri incelemek üzere kente geldi. Bulut, şantiye ziyaretleri öncesinde Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret ederek, Nevşehir'de yapılacak olan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Belediye Başkanı Rasim Arı, günün anısına Bulut'a anfora hediye etti.
TOKİ Başkanı Bulut, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, TOKİ şantiyelerinde çalışmaların devam ettiğini söyledi. Bulut, "Nevşehir'de şu anda devam eden şantiyelerimizden birinde 2 kişide görülen korona virüs nedeniyle karantina uygulaması yapılıyor. Oradaki işçilerimizde şu anda Avanos ilçesinde bir otelde karantina altına alınmış durumda. Bizlerde hem oradaki kardeşlerimizi ziyaret etmek ve sağlık durumlarıyla ilgili bilgi almak maksadıyla geldik. TOKİ'den Türkiye genelinde 297 şantiyesi var. Biz korona tedbirleri alarak şantiyelerdeki işçi sayısını önemli bir ölçüde azaltarak şantiyelerin kapanmadan tedbir alınmak suretiyle devamını sağladık. Böyle koronanın vuku vurduğu şantiyelerde de süratli bir şekilde karantina uygulamasına geçtik. Burada valimiz, belediyemiz bizlere bu süreçte yardımcı oldular. Biz şantiyelerimizi zaten işçilerimiz ve teknik elemanlarımızın bir evi olarak görüyoruz. Yani şantiyenin kendisi bir ev ortamı gibi dışarı ile bağlantısı kesilmiş durumdadır. Şantiyelerimiz faaliyetlerine işçi sayıları azaltılmış şekilde devam ediyor. Şantiyeleri korona virüse karşı korumak amacıyla dışarıdan işçi alımlarına özen gösteriyoruz. Eğer yeni bir işçi gelmediyse ve içeride herhangi bir hastalık da yoksa zaten orada sağlıklı bir şekilde çalışabiliyorsunuz. Ama dışarıdan bir işçi geldiği zaman o da 14 günlük karantina sonrasında sağlıklı olduğu anlaşıldıktan sonra şantiyeye girdiği sürece şantiyede herhangi bir problem çıkmıyor. Sağlık Bakanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yayınlamış olduğu genelgeleri doğrultusunda şantiyelere bu genelgelere titizlikle uyulması talimatını veriyoruz. Zaten kontrol mühendisi arkadaşlarımızı şantiyeleri rutin olarak denetliyorlar. Bende hem şantiyeleri hem de karantinaya alınan işçi kardeşlerimizin sağlık durumları ve ihtiyaçları olup olmadığını öğrenmek için Nevşehir'e geldim. Şu an iki işçimiz hastanede ve tedavi görüyor" dedi.
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