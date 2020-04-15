Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den "balıkçılık av yasağı" açıklaması
Son dakika haberine göre; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019-2020 balıkçılık av yasağının 15 Nisan tarihi itibariyle başladığını belirterek, av sezonun mezgit, kalkan, hamsi, istavrit, sardalya ve çaça gibi balık avcılığı açısından verimli geçtiğini ve su ürünleri sektörünün geçen yıl bir milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.SON DAKİKA HABERİ: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019-2020 balıkçılık av yasağının 15 Nisan tarihi itibariyle başladığını açıkladı.
Bakan Pakdemirli, Av sezonun mezgit, kalkan, hamsi, istavrit, sardalya ve çaça gibi balık avcılığı açısından verimli geçtiğini ve su ürünleri sektörünün geçen yıl bir milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.
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