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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den "balıkçılık av yasağı" açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.04.2020 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020
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BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AV YASAĞI AÇIKLAMASI

Son dakika haberine göre; ve Orman Bakanı , 2019-2020 balıkçılık av yasağının 15 Nisan tarihi itibariyle başladığını belirterek, av sezonun mezgit, kalkan, hamsi, istavrit, sardalya ve çaça gibi balık avcılığı açısından verimli geçtiğini ve sektörünün geçen yıl bir milyar doların üzerinde gerçekleştirdiğini söyledi.

SON DAKİKA HABERİ: ve Orman Bakanı , 2019-2020 balıkçılık av yasağının 15 Nisan tarihi itibariyle başladığını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, Av sezonun mezgit, kalkan, hamsi, istavrit, sardalya ve çaça gibi balık avcılığı açısından verimli geçtiğini ve sektörünün geçen yıl bir milyar doların üzerinde gerçekleştirdiğini belirtti.
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