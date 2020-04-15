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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar: 2.1 milyon vatandaşımıza 12.1 milyar TL tahsis edildi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.04.2020 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020
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BAKAN ALBAYRAK'TAN ÖZEL BANKALARA UYARI: BUNUN ÜZERİNE GİDECEĞİZ

, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunduk." dedi. Berat Albayrak, "2.1 milyon vatandaşımıza 12.1 milyar TL tahsis edildi." ifadelerine yer verdi. Öte yandan Albayrak, "Özel bankaların mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyet çıkardığını duyuyoruz. Bunun üzerine gideceğiz." mesajını verdi.

, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunduk." dedi. Berat Albayrak, "2.1 milyon vatandaşımıza 12.1 milyar TL tahsis edildi." ifadelerine yer verdi.
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Bakan Berat Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Tüm kurumlarımızla seferberlik içerisinde çalışıyoruz. Nakdi yardımlarımız başladı. 2.1 milyon ailemize 1000 TL'lik nakdi yardımları ulaştırdık. Çok yakında 4.4 milyon ailemizin tamamına yardımları ulaştıracağız.

Temel ihtiyaç desteği kapsamındaki tahsisler cuma günü başladı. Bugün itibarıyla 2.1 milyon vatandaşımıza 12.1 milyar TL'lik kaynak tahsis edildi.



ESNAFA BÜYÜK DESTEK

Esnafımız için tahsis edilen toplam finansman rakamı paraf kart ile birlikte 6 milyar 737 milyon TL oldu. İş'e devam desteğine başvuruda bulunan firma sayımız 67.229 oldu. Bu firmaların 39.651'nin süreçlerini tamamladık. Şimdiye kadar sanayicimize 36 milyar 326 milyon TL kaynak tahsis edildi.

"SÜSLÜ REKLAMLAR YAPILANLARI GİZLEYEMEZ"

Maskeyi stoklayan gıdayı saklayan neyse, vatandaştan topladığı parayı millete sunmak yerine stoklayanlar da aynıdır. Süslü reklamlar bu yapılanları gizleyemez.

ÖZEL BANKALARA UYARI! "BUNUN ÜZERİNE GİDECEĞİZ"

Vatandaşlarımızın özel bankalarla yaşadığı sıkıntıları biliyoruz. Bu dönemde vatandaşa destek olmayı geçtik, mevduatını bozduran kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz. Bu asla kabul edilebilir değil. Bu konunun titizlikle üzerine gideceğiz. Bu dönemde kimin özel bankaların avukatlığına soyunduğuna da görmenizi istiyoruz.

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