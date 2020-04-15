Son dakika: TMO'dan üreticiye ve tüketiciye güvence
Son dakika haberine göre; Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, yaptığı açıklamamada "Mayıs ayı içinde çiftçimizin beklediği alım müdahale fiyatlarını açıklamak için gayret ediyoruz. Üreticilere, ekmiş oldukları ürünlerle ilgili hak ettikleri değeri sunmuş olacağız. Bundan hiçbir şekilde şüpheleri olmasın" dedi.
Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) üreticiye ve tüketiciye güvence sözü geldi. TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, yaptığı açıklamamada "Mayıs ayı içinde çiftçimizin beklediği alım müdahale fiyatlarını açıklamak için gayret ediyoruz. Üreticilere, ekmiş oldukları ürünlerle ilgili hak ettikleri değeri sunmuş olacağız. Bundan hiçbir şekilde şüpheleri olmasın" mesajını verdi.
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"FİYAT ARTIŞI SÖZ KONUSU DEĞİL"TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ayrıca "Sanayiciler hem piyasada arz kesintisi meydana getirmedi hem de hiçbir üründe, özellikle kuru gıdada en ufak bir fiyat artışı söz konusu olmadı" açıklamasında bulundu.
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