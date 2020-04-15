Son dakika: TMO'dan üreticiye ve tüketiciye güvence

Son dakika haberine göre; Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, yaptığı açıklamamada "Mayıs ayı içinde çiftçimizin beklediği alım müdahale fiyatlarını açıklamak için gayret ediyoruz. Üreticilere, ekmiş oldukları ürünlerle ilgili hak ettikleri değeri sunmuş olacağız. Bundan hiçbir şekilde şüpheleri olmasın" dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) üreticiye ve tüketiciye güvence sözü geldi. TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, yaptığı açıklamamada "Mayıs ayı içinde çiftçimizin beklediği alım müdahale fiyatlarını açıklamak için gayret ediyoruz. Üreticilere, ekmiş oldukları ürünlerle ilgili hak ettikleri değeri sunmuş olacağız. Bundan hiçbir şekilde şüpheleri olmasın" mesajını verdi.







"TÜRKİYE'Yİ 20 MİLYON TONLUK CİDDİ BİR ÜRETİM BEKLİYOR"

Güldal" Meteorolojik bir problem olmazsa haziranda Türkiye'yi 20 milyon tonluk buğday rekoltesi yani ciddi bir üretim bekliyor. Dolayısıyla zam gelmesi ve fiyatın değişmesi için herhangi bir neden yok" müjdesini verdi.

"FİYAT ARTIŞI SÖZ KONUSU DEĞİL"