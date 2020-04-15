Son dakika: Araç sahiplerini sevindirecek haber! Motorine indirim geliyor

Son dakika haberine göre Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının düşmesi ile birlikte motorin fiyatında indirim beklentisi oluştu. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, cuma günü pompaya yansıyacak şekilde, motorinin litre fiyatında 10 kuruş indirim bekleniyor.

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan düşüşe bağlı olarak Türkiye'deki akaryakıt fiyatları da çok sık değişiyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; motorinde 10 kuruş indirim bekleniyor. Fiyat değişikliğinin cuma günü pompaya yansıtılması öngörülüyor.

