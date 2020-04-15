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Son dakika: Araç sahiplerini sevindirecek haber! Motorine indirim geliyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.04.2020
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ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! İNDİRİM GELİYOR

Son dakika haberine göre fiyatlarının düşmesi ile birlikte motorin fiyatında indirim beklentisi oluştu. yetkililerinden alınan bilgiye göre, cuma günü pompaya yansıyacak şekilde, motorinin litre fiyatında 10 kuruş indirim bekleniyor.

fiyatlarında yaşanan düşüşe bağlı olarak 'deki akaryakıt fiyatları da çok sık değişiyor.

kaynaklarından alınan bilgiye göre; motorinde 10 kuruş indirim bekleniyor. Fiyat değişikliğinin cuma günü pompaya yansıtılması öngörülüyor.

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