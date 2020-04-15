Son dakika: Araç sahiplerini sevindirecek haber! Motorine indirim geliyor
Son dakika haberine göre Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının düşmesi ile birlikte motorin fiyatında indirim beklentisi oluştu. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, cuma günü pompaya yansıyacak şekilde, motorinin litre fiyatında 10 kuruş indirim bekleniyor.
Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan düşüşe bağlı olarak Türkiye'deki akaryakıt fiyatları da çok sık değişiyor.
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; motorinde 10 kuruş indirim bekleniyor. Fiyat değişikliğinin cuma günü pompaya yansıtılması öngörülüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Ücretsiz izin desteği başvuru şartları neler?
- Ticaret Bakanı: Bu model yeni fırsatlar sağlayacak
- Bakan duyurdu: Yarın satışa çıkıyor
- Bakan Pakdemirli'den "av yasağı" açıklaması
- Herkesi ilgilendiriyor! Paranızı geri alabilirsiniz
- İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğinde yenilik
- "Dolar 6.70'in üzerinde kaldığı sürece altın..."
- Halkbank destek kredisi ne zaman verilecek?
- Ziraat Bankası destek kredisi başvuru nasıl yapılır?
- 1.000 TL yardım başvurusu başladı mı?
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Şehirler arası yasak ne zaman kalkıyor? Şehirler arası otobüs seferleri var mı? Giriş çıkış yasaklanan şehirler...
- Ortalık fena karışacak! Kuruluş Osman 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Osman Bey'den dikkat çeken hamle...
- Ziraat Bankası 10.000 TL 36 ay vadeli kredi başvuru sonuçları sorgulama! Ziraat Bankası destek kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru sonuçları sorgulama! Halkbank destek kredisi ne zaman yatar?
- Devletten 1.000 TL nakdi yardım! e-Devlet 1.000 TL yardım başvurusu başladı mı? Sosyal yardım parası sorgulama!
- 3 ay 1.170 TL maaş devletten! Ücretsiz izne çıkarılanlara maaş desteği şartları neler? Ücretsiz izin başvuru zorunlu mu?
- Koronavirüs haritası canlı! Türkiye il ve ilçelere göre vaka ve ölüm sayısı kaç? 15 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu
- TRT EBA TV canlı yayın izle: 15 Nisan İlkokul, Ortaokul, Lise ders programı ve canlı yayın linkleri
- Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 15 Nisan evde bakım maaşı hangi illere yattı?
- ŞOK 15 Nisan 2020 aktüel kataloğu: Bu hafta ŞOK'ta neler olacak? İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu
- ŞOK'tan Ramazan ayı sürprizi! 15 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte, güncel liste...
- DSÖ son dakika açıklaması: Sarı humma virüsü nedir? Sarı humma hastalığı belirtileri neler?