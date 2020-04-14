Son dakika: Borsa İstanbul 1 ayın zirvesinde! BIST 100 endeksi 97 bini geçti

Son dakika haberine göre Geçen yılı yüzde 25 yükselişle kapatan, bu yılın ocak ayında 124 bin puanı geçerek tarihi zirve yaptıktan sonra, koronavirüs etkisiyle 23 Mart’ta 84 bin puana gerileyen Borsa İstanbul, son 1 ayda hızla toparlandı. Endeks bugün açılışta yüzde 1.5’a yakın yükselerek 97 bin puanı geçip 1 ayın zirvesini gördü. Borsada 23 Mart’tan bu yana yaşanan yükseliş yüzde 16’ya ulaştı.

Geçen yılı yüzde 25 yükselişle kapatan, bu yılın ocak ayında 124 bin puanı geçerek tarihi zirve yaptıktan sonra, koronavirüs etkisiyle 23 Mart'ta 84 bin puana gerileyen Borsa İstanbul, son 1 ayda hızla toparlandı. Endeks bugün açılışta yüzde 1.5'a yakın yükselerek 97 bin puanı geçip 1 ayın zirvesini gördü. Borsada 23 Mart'tan bu yana yaşanan yükseliş yüzde 16'ya ulaştı.

1 TRİLYON LİRA AŞILDI

Bu süreçte şirketlerin toplam piyasa değeri 108 milyar lira artarak 1 trilyon lirayı geçti. Son 1 ayda Borsa İstanbul dünyanın en fazla yükselen ikinci piyasası oldu. Hisse senedi piyasasının toparlanmasında koronavirüsün ekonomiye etkilerini hafifletmek için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde, kamu bankalarının öncülüğünde alınan tedbirler etkili oldu. Bunun yanı sıra, Merkez Bankası ve BDDK'nın finansmana erişimi kolaylaştırırken, tüketici ve reel sektörü rahatlatan düzenlemeleri de piyasaların toparlanmasında rol oynadı. Bunun yanı sıra, hisse senedi fiyatlarının şirketlerin gerçek değerini yansıtmaktan uzak olması nedeniyle şirketlerin kendi hisselerinde yaptığı geri alımlar da toparlanmaya katkı sağladı.

İLK HEDEF 100 BİN

Virüsün önümüzdeki günlerdeki seyrinin ve küresel piyasaların izleyeceği trendin önümüzdeki günlerdeki yön tayininde etkili olacağını belirten analistler, endeksin kısa vadede ilk hedefinin 100 bin puan olduğu görüşünde. Virüse rağmen yılın ilk iki ayındaki verilerin ekonomide ilk çeyrekte yüzde 5 civarında bir büyümeye işaret ettiğini hatırlatan uzmanlar, Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta alacağı faiz kararının da piyasaların yönünde etkili olacağı görüşünde.

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