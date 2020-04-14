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Elektrik Üreticileri Derneğinden Milli Dayanışma Kampanyası'na 1,1 milyon lira destek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.04.2020
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MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA 1 MİLYON LİRA DESTEK

Elektrik Üreticileri Derneği Başkanı Cem Aşık, Başkan 'ın "Biz Bize Yeteriz " sloganıyla başlattığı 'na 1,1 milyon lira bağışta bulunduklarını bildirdi.

Aşık, yaptığı yazılı açıklamada, dernek üyelerinin kampanyaya 1 milyon 100 bin lira destek sağladığını ifade etti.

Derneğe üye şirket ve grupların kampanyaya yaptıkları bağışın ise 120 milyon lirayı geçtiğini belirten Aşık, "Elektrik üretim sektörü, bu süreçte Türkiye'nin elektriksiz kalmaması için büyük özveriyle zor koşullarda çalışıyor. Hepimizin sektör çalışanlarına büyük bir teşekkür borcumuz var." değerlendirmesinde bulundu.

Aşık, arz güvenliğini korumak için gerekli önlemleri hızla hayata geçiren elektrik üreticilerini tebrik etti.

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