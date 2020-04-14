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Son dakika: THY'den corona virüs önlemi! Dış hat seferlerini 20 Mayıs'a kadar iptal etti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.04.2020 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020
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THY DIŞ HAT SEFERLERİNİ O TARİHE KADAR İPTAL ETTİ

Son dakika haberine göre Türk Hava Yolları(), tüm dış hat uçuşların 2020 tarihine kadar durdurulduğunu bildirdi. İç hat seferleri ise 3 Nisan'da kadar durduruldu.

'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, iç hat uçuşlarının daha önce alınan kararda olduğu gibi 2020 tarihine kadar durdurulduğu kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Yeni koronavirüs (COVID-19) küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda Tüm dış hat uçuşlarımız 20 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. 3 Nisan 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla tüm iç hat uçuşlarımız 20 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur."

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