Son dakika: THY'den corona virüs önlemi! Dış hat seferlerini 20 Mayıs'a kadar iptal etti
Son dakika haberine göre Türk Hava Yolları(THY), tüm dış hat uçuşların 20 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulduğunu bildirdi. İç hat seferleri ise 3 Nisan'da kadar durduruldu.
THY'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, iç hat uçuşlarının daha önce alınan kararda olduğu gibi 20 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulduğu kaydedildi.
Açıklamada şöyle denildi:
"Yeni koronavirüs (COVID-19) küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda Tüm dış hat uçuşlarımız 20 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. 3 Nisan 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla tüm iç hat uçuşlarımız 20 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur."
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