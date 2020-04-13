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Son dakika: Ekonomide sevindiren haber! Sanayi üretiminde büyük artış

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.04.2020 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020
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EKONOMİDE SEVİNDİREN HABER! SANAYİ ÜRETİMİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayına ilişkin sanayi üretimi verisini açıkladı. Sanayi üretimi yıllık yüzde 7.5 arttı.

Sanayi üretimi şubatta yıllık bazda yüzde 7,5 arttı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,7, imalat sanayi sektörü endeksi %8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,4 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,2 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %5,8 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,3 arttı.



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