Rusya’da koronavirüs krizi! İşsiz sayısı 8 milyona çıkabilir
Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, ülkede etkisini giderek artıran koronavirüs salgını yüzünden işsiz sayısının 2,5 milyondan 8 milyona yükselebileceğini söyledi.
Rusya'nın eski maliye bakanlarından Kudrin, Rus RBK kanalına verdiği mülakatta, Kovid-19 salgını nedeniyle Rus ekonomisindeki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.
"6 AY İÇERİSİNDE İSE TÜMÜYLE HİSSEDECEKLER"
Rus bankacılık sektörünün yıl sonuna kadar "krizi" hissetmeye başlayacağına vurgu yapan Kudrin, "Bankalar 3 ay içerisinde krizi hissetmeye başlayacaklar, 6 ay içerisinde ise tümüyle hissedecekler. Bankaların ilave sermaye eklemeleri gerekebilir." diye konuştu.
"8 MİLYONA KADAR YÜKSELEBİLİR"
Rusya'da 2,5 milyon kişinin işsiz olduğunu anımsatan Kudrin, "Bu rakam geçici olarak 8 milyona kadar yükselebilir." dedi.
"ÜLKE EKONOMİSİ YÜZDE 5 KÜÇÜLEBİLİR"
Ülkede yaklaşık bir aydır karantina tedbirlerinin uygulandığına işaret eden Kudrin, "Önlemlerin ne kadar uzatılıp uzatılmayacağını henüz bilmiyoruz. Bu da bazı bölgelerin ve sektörlerin çok zor durumda kalacağına işaret ediyor. Kovid-19'a yönelik önlemlerin süresi uzatılırsa ülke ekonomisi yüzde 5 küçülebilir. Kesin tahminler yürütebilmek çok zor." diye konuştu.
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