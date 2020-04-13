13 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Rusya’da koronavirüs krizi! İşsiz sayısı 8 milyona çıkabilir

Rusya’da koronavirüs krizi! İşsiz sayısı 8 milyona çıkabilir

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.04.2020 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020
ABONE OL
RUSYA'DA BÜYÜK ŞOK! 8 MİLYONA ÇIKABİLİR

 Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, ülkede etkisini giderek artıran salgını yüzünden işsiz sayısının 2,5 milyondan 8 milyona yükselebileceğini söyledi.

'nın eski maliye bakanlarından Kudrin, Rus RBK kanalına verdiği mülakatta, Kovid-19 salgını nedeniyle Rus ekonomisindeki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

"6 AY İÇERİSİNDE İSE TÜMÜYLE HİSSEDECEKLER"

Rus bankacılık sektörünün yıl sonuna kadar "krizi" hissetmeye başlayacağına vurgu yapan Kudrin, " 3 ay içerisinde krizi hissetmeye başlayacaklar, 6 ay içerisinde ise tümüyle hissedecekler. Bankaların ilave sermaye eklemeleri gerekebilir." diye konuştu.

"8 MİLYONA KADAR YÜKSELEBİLİR"

'da 2,5 milyon kişinin işsiz olduğunu anımsatan Kudrin, "Bu rakam geçici olarak 8 milyona kadar yükselebilir." dedi.

"ÜLKE EKONOMİSİ YÜZDE 5 KÜÇÜLEBİLİR"

Ülkede yaklaşık bir aydır karantina tedbirlerinin uygulandığına işaret eden Kudrin, "Önlemlerin ne kadar uzatılıp uzatılmayacağını henüz bilmiyoruz. Bu da bazı bölgelerin ve sektörlerin çok zor durumda kalacağına işaret ediyor. Kovid-19'a yönelik önlemlerin süresi uzatılırsa ülke ekonomisi yüzde 5 küçülebilir. Kesin tahminler yürütebilmek çok zor." diye konuştu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Son dakika: Rusya bu kez tarih verdi! Corona virüs aşısıyla ilgili heyecanlandıran açıklama SON DAKİKA: RUSYA BU KEZ TARİH VERDİ! CORONA VİRÜS AŞISIYLA İLGİLİ HEYECANLANDIRAN AÇIKLAMA
Rusya Merkez Bankası'ndan ekonomi uyarısı RUSYA MERKEZ BANKASI'NDAN EKONOMİ UYARISI
Rusya koronavirüsle mücadelede sınır geçişlerini kapattı RUSYA KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE SINIR GEÇİŞLERİNİ KAPATTI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA