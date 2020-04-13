Rusya’da koronavirüs krizi! İşsiz sayısı 8 milyona çıkabilir

Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, ülkede etkisini giderek artıran koronavirüs salgını yüzünden işsiz sayısının 2,5 milyondan 8 milyona yükselebileceğini söyledi.

Rusya'nın eski maliye bakanlarından Kudrin, Rus RBK kanalına verdiği mülakatta, Kovid-19 salgını nedeniyle Rus ekonomisindeki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

"6 AY İÇERİSİNDE İSE TÜMÜYLE HİSSEDECEKLER"

Rus bankacılık sektörünün yıl sonuna kadar "krizi" hissetmeye başlayacağına vurgu yapan Kudrin, "Bankalar 3 ay içerisinde krizi hissetmeye başlayacaklar, 6 ay içerisinde ise tümüyle hissedecekler. Bankaların ilave sermaye eklemeleri gerekebilir." diye konuştu.

"8 MİLYONA KADAR YÜKSELEBİLİR"

Rusya'da 2,5 milyon kişinin işsiz olduğunu anımsatan Kudrin, "Bu rakam geçici olarak 8 milyona kadar yükselebilir." dedi.

"ÜLKE EKONOMİSİ YÜZDE 5 KÜÇÜLEBİLİR"

Ülkede yaklaşık bir aydır karantina tedbirlerinin uygulandığına işaret eden Kudrin, "Önlemlerin ne kadar uzatılıp uzatılmayacağını henüz bilmiyoruz. Bu da bazı bölgelerin ve sektörlerin çok zor durumda kalacağına işaret ediyor. Kovid-19'a yönelik önlemlerin süresi uzatılırsa ülke ekonomisi yüzde 5 küçülebilir. Kesin tahminler yürütebilmek çok zor." diye konuştu.