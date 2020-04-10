Trump, Putin ve Kral Selman ile petrol fiyatlarını görüştü
Koronavirüsün petrol fiyatlarını da etkilemesi üzerine ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile petrol fiyatlarını görüştü.
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile petrol fiyatlarını görüştü.
Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü günlük basın toplantısında, Kral Selman ve Putin ile bugün 1,5 saat süren bir telefon görüşmesi yaptığını duyurdu. "Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve petrol endüstrisi noktasında büyük bir konuşma yaptık." ifadesini kullanan Trump, ABD'de enerji sektöründe kimsenin işsiz kalmasını istemediğini kaydetti.
Trump, görüşmeye ilişkin, "Kral Selman ve Putin ile çok iyi bir görüşme yaptık. Ne olacağını göreceğiniz. Bildiğiniz gibi bugün bir OPEC toplantısı da oldu. Anlaşmaya çok yakın olduklarını söyleyebilirim. Yakında anlarız." değerlendirmesinde bulundu.
Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol üretimi konusunda anlaşmazlığa düştüğünü vurgulayan Trump, "Ortada kimsenin ne yapacağını bilmediği derecede çok petrol üretimi var. Bu petrolleri koymak için yeterli yer bile yok." dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- ''Koronavirüs ölüm oranı gripten 10 kat fazla''
- Fransa'dan skandal hamle!
- ABD'de bir eyalette daha ölü sayısı bini aştı
- İsveç'te 80 yaş üstüne yoğun bakım yasağı
- Belçika'yı korkutan koronavirüs bulgusu
- ABD'de koronavirüsü yenen hemşire anlattı! ''Tedavi 40 bin doların üzerinde''
- İspanya'da OHAL süresi uzatıldı
- DSÖ'den Filistin'e koronavirüs teşhis kiti
- Avrupa Birliği ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı
- 350 binden fazla koronavirüs vakası iyileşti
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den sürpriz cuma indirimleri! 10 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Türkiye'de ilçelere göre koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte İstanbul, İzmir, Ankara corona virüs haritası!
- 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı kaç gün? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?
- 10 bin TL 6 ay ödemesiz kredi nasıl alınır? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 0,49 kredi başvuru şartları
- Aşk 101 1. sezon 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 oyuncuları kimler? Aşk 101 konusu nedir?
- Son dakika: İstanbul'da maskeler ne zaman verilecek? Ücretsiz maske eczaneden mi alınacak?
- Bayram harçlığı verilecek mi? 400 TL yardım var mı? Açık Kapı yardım başvurusu alınacak mı? Bakanlıktan açıklama!
- Zekat kimlere verilir, kimlere verilmez? 2020 TDV zekat hesaplama nasıl yapılır? Zekat altın nisap miktarı
- Altın fiyatları uçuşa geçti! Altın alınır mı, satılır mı? 9 Nisan gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?
- Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı kura sonuçları sorgulama! 2020 İŞKUR temizlik güvenlik görevlisi sonuçları
- A101 9 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101'de perşembe indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...
- Canlı Türkiye corona haritası! Türkiye il il vaka sayısı ne kadar? Kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu