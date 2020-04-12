Yeni takvim nefes aldırdı
Hükümet, coronavirüs salgınının ekonomiye olan etkisini azaltmak için destek paketlerinin kapsamını genişletirken, vergi ertelemeleriyle revize edilen mali takvim milyonlarca vatandaşa, işletmeye nefes aldırdı.
Hükümet, Coronavirüs salgınının ekonomiye olan etkisini azaltmak için destek paketlerinin kapsamını genişletirken, vergi ertelemeleriyle revize edilen mali takvim milyonlarca vatandaşa, işletmeye nefes aldırdı. Covid- 19 hastalığına yakalanan mükelleflerin vergi ödevlerine ilişkin süreler mücbir sebep kapsamında uzatılıyor. Salgın nedeniyle zor günler geçirip, mücbir sebep hali dışında bulunanlar da Vergi Usul Kanunu'nun 'zor durum' halinden yararlanabiliyor. Vergi daireleri yükümlülüklerini yerine getirmede zorlanacağını belgeleyen işletmelere her türlü kolaylığı gösteriyor. Atılan bazı önemli adımlar şöyle:
● Beyanname, bildirim ve ödeme süreleri uzatıldı.
● Mücbir sebep kapsamına alınan 16 sektöre vergi ertelemesi yapıldı.
● Prim ödemeleri ertelendi.
● Kredi kartıyla ödenebilen vergi türlerinin kapsamı genişletildi.
● Esnaf Ahilik Sandığı ve konaklama vergisi Ocak 2021'e ertelendi.
● 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar mücbir sebep kapsamında kabul edildi.
● İcra ve iflas takip işlemleri 30 Nisan'a kadar durduruldu.
B, C PLANLARI HAZIR
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'vatandaşın gelirini koruma, kayıplarını telafi etme' sözü verirken, Türkiye'nin sürece göre B ve C planlarının hazırlandığını söyledi.
HAZAL ATEŞ
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