Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan IMF iddialarına flaş yanıt

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı bir televizyon programında nemli açıklamalarda bulundu. İbrahim Kalın, IMF ile ilgili iddialarla yanıt verdi ve "Türkiye’nin IMF ile yeni bir anlaşma yeni bir kredi almak gibi bir durumu gündeminde yok. IMF diye bir gündemimiz yok. Ama bu küresel krizden hep birlikte çıkacağız" dedi. Öte yandan "İkinci bir sokağa çıkma yasağı olabilir mi?" sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, " Bununla ilgili kararlar biraz olayın seyrine göre şekillenir" şeklinde yanıt verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı bir televizyon programında nemli açıklamalarda bulundu. İbrahim Kalın, IMF ile ilgili iddialarla yanıt verdi ve "Türkiye'nin IMF ile yeni bir anlaşma yeni bir kredi almak gibi bir durumu gündeminde yok. IMF diye bir gündemimiz yok. Ama bu küresel krizden hep birlikte çıkacağız" dedi.

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Cumhurbaşkanımız tavsiye dilen tedbirlere titizlikle uyuyor. Sıkı bir şekilde uyguluyor. Devlet işleyişinde aksaklık olmaması için bütün tedbirler alındı ve altyapı kuruldu. Önemli toplantılar video konferans ile yapılıyor.



Cumhurbaşkanımız tedbirlerin uygulanması konusunda çok titiz ve hassas davranıyor.

SALGIN NE ZAMAN BİTER?

Sürecin ne zaman biteceği alınan tedbirlerin ne kadar başarıyla uygulandığına bağlı. Bir küçük kaçak ikinci bir dalgayı tetikleyebiliyor. Kesin olarak "bu tarihte biter" diye bir öngörüde bulunmak gerçekten çok zor.



Sağlık alt yapımız virüse karşı çok güçlü.

Bu süreç sona erdiğinde ekonomik olarak bu noktadan çok hızlı çıkacağımızı düşünüyorum.

Yeni bir dünya mutlaka kurulacak. Aksi halde bir sonraki afet karşısında vereceğimiz cevap çok daha yıkıcı olabilir. Türkiye sağlam bir alt yapıya sahip olduğu için bu süreci iyi yönetti.

3 alan çok önemli hale geldi. Birincisi biyo-güvenlik. İkincisi siber-güvenlik. Üçüncü nokta da gıda güvenliği...

IMF İLE ANLAŞMA İDDİALARI

Türkiye'nin IMF ile yeni bir anlaşma yeni bir kredi almak gibi bir durumu gündeminde yok. IMF diye bir gündemimiz yok. Ama bu küresel krizden hep birlikte çıkacağız.