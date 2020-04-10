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ASELSAN'dan NATO üyesi ülkeyle sözleşme

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.04.2020
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ASELSAN'DAN NATO ÜYESİ ÜLKEYLE SÖZLEŞME

Türk savunma sanayisinin lider şirketlerinden , başarılarına bir yenisini daha ekledi. Şirket, ismi açıklanmayan üyesi bir ülkenin kullanımına yönelik, uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri için satış sözleşmesi imzaladı.

'dan yapılan açıklama göre, imzalanan yeni satış sözleşmesi, uzaktan komutalı silah sistemlerinin yanı sıra atış yeri tespit sistemlerini de kapsıyor. İsmi açıklanmayan üyesi bir ülkeyle yapılan sözleşmeyle ASELSAN'ın tasarlayıp ürettiği uzaktan komutalı silah sistemlerinin satıldığı ülke sayısı 20'ye ulaştı.

Şirket, bugüne kadar 3 binin üzerinde uzaktan komutalı silah sisteminin üretimini ve teslimatını başarıyla gerçekleştirdi.

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