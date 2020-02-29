ASELSAN geliştirdi! İHA'lara yerli haberleşme çözümü...

Ayrıca hava araçları için milli dalga şekilleri tasarlanarak yine ASELSAN tarafından geliştirilen yazılım tabanlı hava uydu modemi ile yüksek veri hızları sağlanıyor ve üzerinde yer alan kripto donanımı ile güvenli bir haberleşme imkanı sunuluyor. ASELSAN tarafından milli olarak geliştirilen uydu haberleşme sistemi sayesinde, söz konusu sistemlerde mevcut olan dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması hedefleniyor.