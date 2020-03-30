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Jandarma yeni teknolojilerle donatılacak! ASELSAN farkını ortaya koyuyor...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi (JEMUS) 5 İl Projesi'ne ilişkin sözleşme imzalandı. Jandarma Genel Komutanlığının sayısal telsiz haberleşme ihtiyacını karşılamak üzere Bitlis, Hakkari, Siirt, Şırnak ve Van'da JEMUS kurulacak. Söz konusu iller için 10 binden fazla telsiz cihazı verilecek, 123 Tekrarlayıcı Merkezi tesis edilecek. Projeye, yazılımsal milli kripto algoritması, İHA, kablolu drone ve zırhlı araçlara entegre haberleşme sistemleri ve ürünlerin tasarlanmasıyla geliştirilmesi gibi yenilikler eklendi.

Giriş Tarihi: 30.03.2020 11:50 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 11:54
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Jandarma yeni teknolojilerle donatılacak! ASELSAN farkını ortaya koyuyor...

Mnemli proje kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığının sayısal telsiz haberleşme ihtiyacını karşılamak üzere Bitlis, Hakkari, Siirt, Şırnak ve Van'a telsiz JEMUS kurulacak.

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Jandarma yeni teknolojilerle donatılacak! ASELSAN farkını ortaya koyuyor...

Söz konusu iller için 10 binden fazla telsiz cihazı verilecek, 123 Tekrarlayıcı Merkezi tesis edilecek. Teslimatlar 2020-2023 yıllarında gerçekleştirilecek.

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Jandarma yeni teknolojilerle donatılacak! ASELSAN farkını ortaya koyuyor...

Ayrıca bina kapsaması nedeniyle bina içi güçlendiriciler ve mikro siteler kurulacak. Sistem kapsamında gerekli zırhlı araç, römork üstü, mobil tekrarlayıcı merkezi röleler de teslim edilecek. JEMUS Projesi'nde 5 il için

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Jandarma yeni teknolojilerle donatılacak! ASELSAN farkını ortaya koyuyor...

100 Sabit ve 100 Mobil Plaka Tanıma Sistemi verilecek. İl merkezlerinde, sistem yönetim ve kontrol merkezleri kurulacak.

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Jandarma yeni teknolojilerle donatılacak! ASELSAN farkını ortaya koyuyor...

YENİ KAZANIMLAR SAĞLANACAK

Bu sözleşmeyle JEMUS Projesi'ndeki mevcut kabiliyetlere ilave olarak yeni kazanımlar da elde edilecek.