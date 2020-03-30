Jandarma yeni teknolojilerle donatılacak! ASELSAN farkını ortaya koyuyor...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi (JEMUS) 5 İl Projesi'ne ilişkin sözleşme imzalandı. Jandarma Genel Komutanlığının sayısal telsiz haberleşme ihtiyacını karşılamak üzere Bitlis, Hakkari, Siirt, Şırnak ve Van'da JEMUS kurulacak. Söz konusu iller için 10 binden fazla telsiz cihazı verilecek, 123 Tekrarlayıcı Merkezi tesis edilecek. Projeye, yazılımsal milli kripto algoritması, İHA, kablolu drone ve zırhlı araçlara entegre haberleşme sistemleri ve ürünlerin tasarlanmasıyla geliştirilmesi gibi yenilikler eklendi.

Giriş Tarihi: 30.03.2020 11:50 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 11:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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