F-16 için ASELSAN devreye girdi! Dost ile düşmanı ayıracak
F-16 uçaklarında dost-düşman sorgularını yapacak ASELSAN IFF Mod 5/S Cevaplayıcı cihazların seri üretimine geçildi - Prototip uçakta entegrasyon faaliyetleri tamamlandı, ilk uçuş testi başarıyla gerçekleştirildi.ASELSAN, görev icra eden dost platformların sorgulama ve cevaplama yöntemiyle hızlı ve doğru şekilde teşhis edilmesini sağlayan dost-düşman tanıma ve tanıtma sistemlerini Hava Kuvvetlerine kazandırıyor.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 2018'de IFF Mod 5/S cevaplayıcı, kısa-orta menzilli sorgulayıcı, uzun menzilli sorgulayıcı, birleşik sorgulayıcı-cevaplayıcı sistemlerinin geliştirilmesi, seri üretiminin yapılması ve platformlarla birleştirilmesine yönelik sözleşme imzalandı.
ASELSAN İMZASI
Dost Düşman Tanıma Tanıtma Sistemi Mod 5 (IFF) Tedarik ve Proje Sözleşmesi kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan F-16 Blok 30TM uçaklarına ASELSAN tasarımı ve üretimi IFF Mod 5/S Cevaplayıcı cihazlarının entegrasyon faaliyetlerine başlandı.
Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Sektör Başkanlığı ana yükleniciliğinde IFF Mod 5/S Cevaplayıcı cihazın tasarım faaliyetleri tamamlandı, seri üretime geçildi.
İLK TEST BAŞARI İLE TAMAM
Uçaklar üzerinde entegrasyon faaliyetleri ise Mikro-Elektronik Güdüm ve Elektro-Optik Sektör Başkanlığı sorumluluğunda devam ediyor. Bu kapsamda, prototip uçakta entegrasyon faaliyetleri tamamlandı, ilk uçuş testi başarıyla gerçekleştirildi.
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