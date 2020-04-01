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F-16 için ASELSAN devreye girdi! Dost ile düşmanı ayıracak

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 01.04.2020 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020
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F-16 İÇİN ASELSAN DEVREYE GİRDİ! DOST İLE DÜŞMANI...

F-16 uçaklarında dost-düşman sorgularını yapacak 5/S Cevaplayıcı cihazların seri üretimine geçildi - Prototip uçakta entegrasyon faaliyetleri tamamlandı, ilk uçuş testi başarıyla gerçekleştirildi.

, görev icra eden dost platformların sorgulama ve cevaplama yöntemiyle hızlı ve doğru şekilde teşhis edilmesini sağlayan dost-düşman tanıma ve tanıtma sistemlerini Hava Kuvvetlerine kazandırıyor.

Başkanlığı ile ASELSAN arasında Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 2018'de 5/S cevaplayıcı, kısa-orta menzilli sorgulayıcı, uzun menzilli sorgulayıcı, birleşik sorgulayıcı-cevaplayıcı sistemlerinin geliştirilmesi, seri üretiminin yapılması ve platformlarla birleştirilmesine yönelik sözleşme imzalandı.

ASELSAN İMZASI

Dost Düşman Tanıma Tanıtma Sistemi Mod 5 (IFF) Tedarik ve Proje Sözleşmesi kapsamında, Komutanlığı envanterinde bulunan F-16 Blok 30TM uçaklarına ASELSAN tasarımı ve üretimi Cevaplayıcı cihazlarının entegrasyon faaliyetlerine başlandı.

Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Sektör Başkanlığı ana yükleniciliğinde IFF Mod 5/S Cevaplayıcı cihazın tasarım faaliyetleri tamamlandı, seri üretime geçildi.

İLK TEST BAŞARI İLE TAMAM

Uçaklar üzerinde entegrasyon faaliyetleri ise Mikro-Elektronik Güdüm ve Elektro-Optik Sektör Başkanlığı sorumluluğunda devam ediyor. Bu kapsamda, prototip uçakta entegrasyon faaliyetleri tamamlandı, ilk uçuş testi başarıyla gerçekleştirildi.

Jandarma yeni teknolojilerle donatılacak! ASELSAN farkını ortaya koyuyor... JANDARMA YENİ TEKNOLOJİLERLE DONATILACAK! ASELSAN FARKINI ORTAYA KOYUYOR...
Jandarma yeni teknolojilerle donatılacak! ASELSAN farkını ortaya koyuyor...

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