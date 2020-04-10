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Son dakika: Trafik sigortası ve DASK prim ödemeleriyle ilgili karar

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.04.2020 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020
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TRAFİK SİGORTASI VE DASK PRİM ÖDEMELERİYLE İLGİLİ KARAR

Son dakika haberi... Türkiye Birliği, ve poliçe prim ödemelerinde taksit sayısının 3'ten, 5'e çıkarıldığını açıkladı.

Türkiye Birliğinden (TSB) yapılan açıklamada, "Genel uygulamada ve sigortalarında prim ödemeleri peşin veya kredi kartına genellikle 3 taksit şeklinde tahsil edilmektedir.

Üye şirketlerin Nisan ayından itibaren düzenlenecek Zorunlu Trafik Sigortası ve DASK poliçe primlerini kredi kartına 5 taksit olacak şekilde tahsili tavsiye edilmektedir" denildi ve şu öneriler yapıldı:

"Bankaların/kredi kuruluşlarının kredilerini yeniden yapılandırması/geri ödemelerin ertelenmesine yönelik aldıkları önlemlerle uyumlu olarak; hayat sigorta şirketlerinin, bireysel kredilerle bağlantılı olarak akdedilmiş olan hayat sigortaları kapsamındaki riskler için, kredi süresinin uzadığı poliçelerde erteleme süresi boyunca teminat vermeye devam etmeleri tavsiye edilmektedir.

Sigortalıların Nisan ayı ve devam eden sigorta prim tahsilatlarının ek maliyet alınmadan bir ay ertelenmesi tavsiye edilmektedir.

Sağlık sektöründe hizmet veren sağlık çalışanlarına destek olabilmek gayesi ile sigorta ürünlerinde prim indiriminde bulunulması tavsiye edilmektedir."

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