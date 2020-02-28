Son dakika: Fitch Ratings: Koronavirüs (Covid-19) Çin'de en çok o sektörü vurdu

Son dakika haberi... Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, koronavirüs salgını (Covid-19) nedeniyle tedarik zincirinde en çok aksamanın elektronik sektöründe görülmesinin beklendiğini açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, " Çin 'de ortaya çıka koronavirüs salgını nedeniyle küresel tedarik zincirinde aksamalara ilişkin en büyük risk bilgisayar ve elektronik parçalara yönelik." ifadesine yer verildi.

Açıklamada elektronik ve bilgisayar parçalarının Çin ara mallar ve ihracat toplamında en yüksek paya sahip olduğu, Çin'de bazı üretim tesislerinin kapanmış olmasının küresel ölçekte üretim seviyesini olumsuz yönde etkilemesinin beklendiği belirtildi.



"ÇİN'DEKİ KORORNAVİRÜS KÜRESEL PİYASAYI VURDU"

Açıklamada Çin'deki gelişmelerin sadece iç talebi olumsuz etkilemekle kalmadığı, aynı zamanda küresel tedarik zincirini de olumsuz yönde etkilediği kaydedildi.

Fitch Ratings açıklamasında, Çin'in 2015 yılında toplam 386 milyar dolar seviyesinde elektronik ürün, bilgisayar, cep telefonu, beyaz eşya ihracatı yaptığı belirtildi.

ÇİN, İRAN'A KORONAVİRÜS TESPİTİ İÇİN 20 BİN KİT DAHA GÖNDERDİ

Çin, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadeleye destek için İran'a gönderdiği 5 bin kite ilaveten, 20 bin tespit kiti daha gönderdi.

Çin'in Tahran Büyükelçisi Chang Hua, Twitter hesabından Farsça paylaştığı mesajında, "Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü (Hua Chunying) Çin'den ilk sevkiyatın İran'a ulaştığını açıkladı. Daha fazla yardım gönderilecek." ifadelerini kullandı.

Çinli Büyükelçi, mesajını "Güçlü ol İran" ifadeleriyle tamamladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, dün yaptığı açıklamada, Çin'den İran'a 20 bin tespit kitinin yola çıktığını duyurmuştu.

Çin Büyükelçisi, hafta başında İran'a 250 bin koruyucu maske ve 5 bin tespit kiti bağışladıklarını duyurmuştu.

ÇİN'DEN YAYILDI

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19, dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı. Salgında can kaybı ise 2 bin 700'ü aştı.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün ülke genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya, vaka sayısının da 245'e yükseldiğini duyurmuştu.

Ülkede virüs hızla yayılırken Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, Tahran Milletvekili Mahmud Sadıki, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur ve son olarak Cumhurbaşkanı Kadın ve Aileden Sorumlu Yardımcısı Masume İbtikar'a koronavirüs teşhisi konulmuştu.