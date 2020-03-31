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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı! Kovid-19 gündemiyle toplandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.03.2020 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020
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BAKAN ALBAYRAK PAYLAŞTI: KOVİD-19 GÜNDEMİYLE TOPLANDI

Hazine ve Maliye Bakanı resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Albayrak paylaşımında " ve Başkanları bir kez daha Covid-19 gündemiyle toplandı. Covid-19’un küresel ticarete ve finans sistemi için oluşturduğu mevcut tablodan çıkış yollarını konuştuk. Özellikle Merkez Bankaları arasında güçlü işbirliğinin önemini vurguladık." ifadelerine yer verdi.

Bakan Twitter hesabından yaptığı paylaşımında " ve Başkanları bir kez daha Covid-19 gündemiyle toplandı. Covid-19'un küresel ticarete ve finans sistemi için oluşturduğu mevcut tablodan çıkış yollarını konuştuk. Özellikle Merkez Bankaları arasında güçlü işbirliğinin önemini vurguladık." ifadelerine yer verdi.

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