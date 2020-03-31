Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı! Kovid-19 gündemiyle toplandı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Berat Albayrak paylaşımında "G-20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankaları Başkanları bir kez daha Covid-19 gündemiyle toplandı. Covid-19’un küresel ticarete ve finans sistemi için oluşturduğu mevcut tablodan çıkış yollarını konuştuk. Özellikle Merkez Bankaları arasında güçlü işbirliğinin önemini vurguladık." ifadelerine yer verdi.
Bakan Berat Albayrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımında "G-20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankaları Başkanları bir kez daha Covid-19 gündemiyle toplandı. Covid-19'un küresel ticarete ve finans sistemi için oluşturduğu mevcut tablodan çıkış yollarını konuştuk. Özellikle Merkez Bankaları arasında güçlü işbirliğinin önemini vurguladık." ifadelerine yer verdi.
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