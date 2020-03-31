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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı: Temel İhtiyaç Desteği adımına Katılım Finans Kurumlarımız da katıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.03.2020 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020
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TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ ADIMINA KATILIM FİNANS KURUMLARI DA KATILDI

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı yaptığı açıklamada, "Kamu bankalarımızın başlattığı Temel İhtiyaç Desteği adımına Katılım Finans Kurumlarımız da dahil oldu. Tüm kurumlarımızla milletimize destek olmayı sürdüreceğiz. #BirlikteBaşaracağız" ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı yaptığı açıklamada, "Kamu bankalarımızın başlattığı Temel İhtiyaç Desteği adımına Katılım Finans Kurumlarımız da dahil oldu. Tüm kurumlarımızla milletimize destek olmayı sürdüreceğiz. #BirlikteBaşaracağız" ifadelerine yer verdi.

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