İşsizlik sigortası ödemeleri ne zaman başlayacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarih verdi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İşsizlik sigortası, iş kaybı tazminatı, ücret garanti fonu ödemesi ve kısa çalışma ödemeleri, vatandaşlara PTT çalışanları tarafından 6 Nisan'dan itibaren konutlarında teslim edilecek" dedi. Bakan Karaismailoğlu, "Bu süreçte vatandaşlarımıza PTT iş yerlerinden, PTT ATM'lerinden ve kamu banka ATM'lerinden ödeme yapılmayacak" ifadelerini kullandı. Karaismailoğlu'un açıklamasının ardından binlerce kişi "İşsizlik sigortası ödemeleri ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte o tarih...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında işsizlik sigortası, iş kaybı tazminatı, ücret garanti fonu ödemesi ve kısa çalışma ödemelerinin, PTT çalışanları tarafından vatandaşlara konutlarında teslim edileceğini bildirdi.
Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle dünyada olduğu gibi Türkiye'de de salgının yayılmasının engellenmesi amacıyla birçok önlem alındığını anımsattı.
Salgının vatandaşlar üzerindeki sosyo-ekonomik yükünü hafifletmek için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı'nın yürürlüğe konulduğunu belirten Karaismailoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde 1 Nisan'dan itibaren söz konusu paket kapsamında ilk etapta 2 milyon 111 bin haneye PTT aracılığıyla 1000 liralık ödemenin 5 günlük bir takvimde yapılacağını bildirdi.
Ancak yaşanan dönemin özelliği kapsamında vatandaşların sağlık güvenliklerini riske atılmaması yönünde Başkan Erdoğan'ın talimatları üzerine değerlendirme yapıldığını anlatan Karaismailoğlu, ödemeler sırasında oluşan yoğunluğun vatandaşların sağlık güvenliğini riske atacağını gördüklerini ve bu kapsamda İçişleri Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yeni bir karara varıldığını söyledi.
Karaismailoğlu, vatandaşların sağlık güvenliği amacıyla PTT şubelerinde bahse konu ödemelerin yapılmamasına karar verildiğini dile getirerek, "Hak sahiplerine yapılacak sosyal yardım ödemeleri, dün itibarıyla PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla kararlaştırılan 5 gün içinde vatandaşlarımızın kendi ikametlerinde yapılmaya başlandı." diye konuştu.
"İŞSİZLİK SİGORTASI ÖDEMELERİ 6 NİSAN'DA BAŞLAYACAK"
İşsizlik sigortası, iş kaybı tazminatı, ücret garanti fonu ödemesi ve kısa çalışma ödemelerinin de PTT ile İŞKUR arasında imzalanan protokol kapsamında PTT iş yerlerinde ödendiğini ifade eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:
"Söz konusu ödemeler de Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, ilk etapta 600 bin vatandaşa 6 Nisan'dan itibaren evlerinde teslim edilecek. Bu süreçte vatandaşlarımıza PTT iş yerlerinden, PTT ATM'lerinden ve kamu banka ATM'lerinden ödeme yapılmayacak."
Karaismailoğlu, PTT şubeleri önündeki kuyrukların tamamen bitirileceğine dikkati çekerek, söz konusu tedbirlerin vatandaşların sağlığı için alındığını kaydetti.
Vatandaşların da tedbiri elden bırakmamasını isteyen Karaismailoğlu, "Bizim onları düşündüğümüz kadar onlar da kendilerini ve sevdiklerini düşünmeli." dedi.
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