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Adil Karaismailoğlu kimdir, nerelidir? Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun biyografisi

Adil Karaismailoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cumhurbaşkanı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın yerine Adil Karaismailoğlu'nun atandığı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından Adil Karaismailoğlu'nun hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Adil Karaismailoğlu kimdir, nerelidir? Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu kaç yaşında? İşte Adil Karaismailoğlu'nun biyografisi...

Giriş Tarihi: 28.03.2020 10:01 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020 10:05
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Adil Karaismailoğlu kimdir, nerelidir? Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun biyografisi

Adil Karaismailoğlu kimdir? Adil Karaismailoğlu kaç yaşında ve nereli? Cumhurbaşkanı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın görevine son verilerek, yerine Bakan Yardımcısı Adil Karaismailoğlu atandı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından Karaismailoğlu'nun biyografisi internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Peki, Adil Karaismailoğlu kimdir, nerelidir? İşye yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun hayat hikayesi...

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Adil Karaismailoğlu kimdir, nerelidir? Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun biyografisi

ADİL KARAİSMAİLOĞLU KİMDİR?

Adil Karaismailoğlu 1969 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Trabzon Lisesi'ni bitirdikten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliğinden mezun oldu.

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Adil Karaismailoğlu kimdir, nerelidir? Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun biyografisi

Yüksek lisansını, Bahçeşehir Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi programında tamamlayan Karaismailoğlu, Mayıs 1995'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğünde ilk görevine başladı.

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Adil Karaismailoğlu kimdir, nerelidir? Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun biyografisi

Karaismailoğlu, İETT Genel Müdürlüğünde mühendis ve yönetici olarak görev yaptı. 2002 yılından itibaren İBB Trafik Müdürlüğünde trafik kontrol merkezi, sinyalizasyon, akıllı trafik sistemlerinden sorumlu müdür yardımcısı olarak çalışan Karaismailoğlu, 16 Kasım 2009'da Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğüne atandı.

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Adil Karaismailoğlu kimdir, nerelidir? Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun biyografisi

Ardından Ulaşım Daire Başkanlığı görevine getirilen Karaismailoğlu, ulaşımla ilgili, İstanbul genelinde birçok projenin hayata geçirilmesine katkı sağladı.