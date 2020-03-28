Adil Karaismailoğlu kimdir, nerelidir? Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun biyografisi

Adil Karaismailoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cumhurbaşkanı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın yerine Adil Karaismailoğlu'nun atandığı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından Adil Karaismailoğlu'nun hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Adil Karaismailoğlu kimdir, nerelidir? Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu kaç yaşında? İşte Adil Karaismailoğlu'nun biyografisi...