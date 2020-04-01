Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yolları Bakanlığımızca yapılacak
Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla açılışı mayısa çekilen Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yolları Bakanlığımızca yapılacak" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin ulaşım yollarının, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yol ağına alındığını belirterek, "Mayıs ayında hastanemizle birlikte yollarımız da hizmet vermeye başlayacak." dedi.
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