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Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yolları Bakanlığımızca yapılacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.04.2020 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ! BAKANLIK YAPACAK

Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , "Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla açılışı mayısa çekilen Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yolları Bakanlığımızca yapılacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin ulaşım yollarının, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yol ağına alındığını belirterek, "Mayıs ayında hastanemizle birlikte yollarımız da hizmet vermeye başlayacak." dedi.

Başkan Erdoğan müjdelemişti! İstanbul'un şehir hastanelerinde hizmet yarışı için geri sayım başladı BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDELEMİŞTİ! İSTANBUL'UN ŞEHİR HASTANELERİNDE HİZMET YARIŞI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

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