Milli dayanışma 1 milyarı geçti!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüsle mücadele amacıyla başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyası için tüm ülke tek yürek oldu. Yurdun her bölgesinden kampanyaya yağmur gibi destek yağmaya devam ediyor. Dört günde yardımlar 1 milyarı geçti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüsle mücadele amacıyla başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyası dördüncü gününde rekora koştu. Erdoğan, "SMS hariç, yaklaşık 304 bin kişi ve kuruluşumuz 1 milyar 61 milyon liralık yardım yaparak, kardeşliğimizin gücünü göstermiştir. Her ne kadar CHP Genel Başkanı başta olmak üzere kimi kesimler bu kampanyayı itibarsızlaştırmaya çalışmışsa da milletimiz bu fitne odaklarına kulak vermemiştir" dedi. Ülkenin önde gelen holding ve şirketlerinin desteği rekor seviyelere ulaştı.
DEVLER DESTEĞİNİ AÇIKLADI
Koç Holding, Yapı Kredi, Tüpraş, Opet ve Aygaz'ın desteğiyle kampanyaya toplam 20 milyon liralık katkı sağladı. Holdingin sosyal medya hesabından "El birliğiyle ve dayanışma içinde bu zorluğun da üstesinden geleceğimize yürekten inanıyoruz" denildi. Salgınla mücadele için 10 milyon TL kaynak ayıran Eczacıbaşı Topluluğu da dün itibarıyla ayni yardım tutarlarının 4.5 milyon TL'ye ulaştığını bildirdi. Topluluk kampanyaya ise 2 milyon TL ile katılacağını açıkladı. TMSF yönetimindeki Erciyes Anadolu Holding de kampanyaya 4 milyon 200 bin lira ile katıldı. Holding'in CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, "Ülkemiz için çalışmaya, üretmeye ve çalışma arkadaşlarımızı korumaya kararlıyız" mesajı verdi. TMSF yönetimindeki Koza Altın da 1 milyonluk destek açıkladı.
TURKCELL "BİZSİZ OLMAZ" DEDİ
Turkcell, "Turkcell Türkiye'siz, Türkiye de Turkcell'siz olmaz. Bugün yine 'Bizsiz Olmaz' diyoruz" sloganıyla kampanyaya 20 milyon TL'lik katkıda bulunduğunu bildirdi. Açıklamada bu süreçte bayi, yüklenici ve çözüm ortaklarını ayakta tutmanın önemine vurgu yapıldı.
HER BÖLGEDEN KATILIM VAR
Limak Holding kampanyalarda toplam 11 milyon TL'lik bağışta bulundu. Vefa kolileri için 7 milyon TL bağış yapan Limak, "Biz bize yeteriz Türkiye'm" kampanyasına da 4 milyon TL bağışta bulundu. Yaşar Holding'den de 1.5 milyon liralık katkı geldi. Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün ise 2 milyon lira bağışladıklarını bildirdi. Bu miktarda bağış yapan bir diğer firma ise Koyuncu Elektronik Bilgi İşlem oldu.
KALYON'DAN BÜYÜK DESTEK: 13 MİLYON TL
TÜRKİYE'NİN önde gelen gruplarından Kalyon Holding de kampanyaya destek için kolları sıvadı. "Biz bize yeteriz Türkiye'm" kampanyasına 6 milyon lira bağışlayan holding, Vefa Kolileri için de 7 milyon TL'lik katkı sundu.
KARDEŞ ÜLKE ŞİRKETİNDEN 8 MİLYON TL BAĞIŞ GELDİ
KAMPANYAYA Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı Azerbaycan merkezli SOCAR Türkiye ve TANAP'tan da destek geldi. 12 yılda Türkiye'de 16 milyar dolardan fazla yatırıma imza atan grup, kampanyaya 5.5 milyon TL ile katıldı. SOCAR'ın, TANAP'la birlikte yaptığı tüm bağışlar 8 milyon TL'yi buldu.
TÜRKİYE SIRAYA GİRDİ
ALTINTEPE Madencilik 10 milyon lira, TEB ve ECA Press Döküm 5 milyon, REC Uluslararası İnşaat 3 milyon 9 bin TL, Fibabanka 3 milyon 600 bin liralık yardımıyla öne çıktı. 3 milyon lira bağış yapan firmalar ise şöyle sıralandı: Opet, Duygu Mühendislik, RMİ Rönesans Medikal Taahhüt, Erdemoğlu Holding, Aydem Enerji, Saya Grup ise 2 milyon, İrem İnşaat ve Orjin Gayrimenkul ve Takasbank da 1.5 liralık, Akasya Alçı Maden ise 1 milyon 71 bin liralık destek açıkladı.
1 MİLYONA YOĞUN KATILIM
1 MILYON lira ile destek verenler: Akedaş Elektrik, Alp Havacılık, Atakaş Grubu, Boğaziçi Mensucat, Eber Elektrik, Hasan Çapan, Konya Şeker, Likit Kimya, TAV Havalimanları, Mustafa Tatlıcı, Niyazi Talay, Şahin Kırtasiye, Tadım Gıda, Teklas Kauçuk ve Tekstop Tekstil.
Sabah
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