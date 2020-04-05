Koronavirüs tedavisinde fatura devletten
Türkiye, korona virüs salgını ile mücadelede örnek bir mücadele sürdürürken, Sağlık Uygulama Tebliği ile karşılanan yoğun bakım tedavi ücretleri iki katına çıkarıldı. Bakım hizmetleri ödeme kapsamına dâhil edildi, tanı konulan her hasta için hastaneye 660 lira ödenecek. Yoğun bakım şartlarında virüsün tedavisinde kullanılan 2 ilaç da geri ödeme kapsamına alındı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu adımlarla koronavirüs tanısı konulan hastaların tedavisi için hastanelere özel bir destek verildiğini belirterek,"Bu süreçte yatarak tedavi gören her bir hastamıza sağlık hizmeti sunan profesyoneller için koruyucu ve bulaşıyı önlemeye yönelik yüksek maliyet oluşturan bakım hizmetlerini geri ödeme kapsamına aldık. Yeni koronavirüs tanısı konulan her hastamız için hizmet veren hastanelerimize de günlük 660 lira ödeyeceğiz Yoğun bakım hizmetlerini geri ödeme listesine alarak karşıladığımız yoğun bakım tedavi ücretlerini de iki katına çıkarmış olduk. Yine yoğun bakım şartlarında, koronavirüs tedavisinde kullanılan ilacı da geri ödeme listemize aldık" dedi.
Kaynak:Sabah
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