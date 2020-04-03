03 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Ticaret Bakanı Pekcan'dan A Haber'de flaş açıklamalar: 7 bin 400 firma inceleniyor

Son dakika: Ticaret Bakanı Pekcan'dan A Haber'de flaş açıklamalar: 7 bin 400 firma inceleniyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.04.2020 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020
ABONE OL
BAKAN PEKCAN'DAN A HABER'DE FLAŞ AÇIKLAMALAR

Son dakika haberine göre A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan , "14,3 milyar dolarlık büyük başarı." dedi. Ekonomideki koronavirüs tedbirleri ile ilgili konuşan , "Esnafın kredi ödemeleri faizsiz olarak ötelendi." ifadelerini kullandı. Koronavirüs fırsatçılarına da değinen Pekcan, "Şu anda yaklaşık 7 bin 400 firma daha inceleme altında, savunmalarını istedik." diye konuştu.

A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Esnafa destek paketleri ile ilgili konuşan , koronavirüs fırsatçısı firmalar hakkında ise, "10 katına kadar ceza verme yetkimiz var." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan A Haber'de flaş açıklamalar: 7 bin 400 firma inceleniyor | Video TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN'DAN A HABER'DE FLAŞ AÇIKLAMALAR: 7 BİN 400 FİRMA İNCELENİYOR | VİDEO

Bakan Pekcan'ın açıklamalarından satır başları:

İHRACAT RAKAMLARI
"Koronavirüs insan hayatını etkilediği kadar, ticari hayatı da etkiledi. Mart ayı için 13.4 milyar dolarlık büyük başarı.

DEMİRYOLU İLE TİCARETE AĞIRLIK VERMEMİZ LAZIM
Tampon bölgede sürücü değişiyor, ürün böyle geçiyor. ile ticaretimizde 1500 tıra ulaşacağız. Dış ticaretimizin sadece yüzde 1'i demiryolu ile yapılıyor. Demiryolu ile ticarete ağırlık vermemiz lazım.

İhracat alanında bütün sektörler salgından etkileniyor. Mart ayında ihracatı etkilenen sektörler otomotiv ve hazır giyim geliyor. Bunun dışında demir çelik, elektronik eşya ve kimya, makine ve tektsil ham maddeleri etkilendi.

ESNAFA KORONAVİRÜS DESTEĞİ
Cumhurbaşkanımız esnafımız için talimatlar verdi ayrıca Hazine ve Maliye Bakanımıza da teşekkür ediyoruz. Esnafın kredi ödemeleri faizsiz olarak ertelendi. Çek ödemeleriyle ilgili yeni kredi paketi açıklandı.

KORONAVİRÜS FIRSATÇILARI
Koronavirüs fırsatçılarına 10 katına kadar ceza verme yetkimiz var. Şu anda yaklaşık 7 bin 400 firma daha inceleme altında, savunmalarını istedik.

SANAL TİCARET AKADEMİSİ
Tam bir akademik program, sonunda sertifika veriyoruz."

Son dakika: Bakan Pekcan duyurdu! Süre 30 Haziran'a kadar uzatıldı SON DAKİKA: BAKAN PEKCAN DUYURDU! SÜRE 30 HAZİRAN'A KADAR UZATILDI
Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Talep halinde 6 bin tona çıkarabiliriz SON DAKİKA: TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN: TALEP HALİNDE 6 BİN TONA ÇIKARABİLİRİZ
Son dakika: Bakan Pekcan açıkladı! Fahiş fiyat artışına rekor ceza SON DAKİKA: BAKAN PEKCAN AÇIKLADI! FAHİŞ FİYAT ARTIŞINA REKOR CEZA
Son dakika: Bakan Ruhsar Pekcan açıkladı: Solunum cihazları ihracatlarını ön izne bağladık SON DAKİKA: BAKAN RUHSAR PEKCAN AÇIKLADI: SOLUNUM CİHAZLARI İHRACATLARINI ÖN İZNE BAĞLADIK

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA