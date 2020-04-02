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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "Kur'an kursu öğreticileri"ne müjde

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.04.2020 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020
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BAKAN ALBAYRAK'TAN EK DERS ÜCRETİ MÜJDESİ

, Twitter mesajında, "Süreçte mağduriyet yaşayan ya da belirsizliğe düşen vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeyi sürdürüyoruz. öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz." dedi.

, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada "Süreçte mağduriyet yaşayan ya da belirsizliğe düşen vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeyi sürdürüyoruz. öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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