Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "Kur'an kursu öğreticileri"ne müjde
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter mesajında, "Süreçte mağduriyet yaşayan ya da belirsizliğe düşen vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeyi sürdürüyoruz. Kur'an kursu öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz." dedi.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada "Süreçte mağduriyet yaşayan ya da belirsizliğe düşen vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeyi sürdürüyoruz. Kur'an kursu öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK AÇIKLADI: TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ ADIMINA KATILIM FİNANS KURUMLARIMIZ DA KATILDI
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