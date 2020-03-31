Hazineye ait tarım arazilerinden alınacak kiralar 6 ay ertelendi
Bakan Murat Kurum, dünya genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tarım sektöründeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik yeni tedbirler aldıklarını belirtti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tarımsal amaçlı kiralanan hazine arazilerinden alınacak kira bedellerinin 6 ay süreyle ertelendiğini açıkladı.
Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Ecrimisil Bedelinin Yarısı Üzerinde Kiralama Projesi kapsamındaki çiftçilerin ödemelerini kolaylaştırmak için kira ödemelerinin ertelenmesi kararı aldıklarını bildiren Kurum, şunları kaydetti:
"Koronavirüs salgını nedeniyle Hazineye ait tarım arazisini kiralayan çiftçilerin nisan, mayıs ve haziran ayı kira ödemelerinin 6 ay süreyle ertelenmesine karar verildi. Uygulama koyduğumuz erteleme kararından yaklaşık 600 milyon metrekare alan için kiralama sözleşmesi düzenlenen 51 bin çiftçi yararlanacak."
Bakan Kurum, Hazineye ait tarım arazilerine ilişkin ecrimisil işlemlerinin de hasat dönemi dikkate alınarak yürütüleceğini ifade etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Sosyal yardım desteği ne zaman yatacak?
- Korona darbesi! İnternetten alışverişi de durdurdular
- Doğalgaza zam yapılacak mı? İşte yanıtı
- Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek! Her çalışanı adına...
- Baykar CEO'su açıkladı: 2 ayda 5 bin tane üretilecek
- Başkan Erdoğan müjdelemişti! Geri sayım başladı
- Koronaya yakalanan işçi işten çıkarılır mı?
- Fed'den "kredi desteği" açıklaması
- Benzinde 10, motorinde 8 kuruş indirim
- Altın fiyatları ne olacak?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ŞOK'tan temizlik sürprizi! 1-7 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte ŞOK kataloğu...
- Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlardan 'panik alım satım' uyarısı! İşte 31 Mart anlık altın fiyatları
- Yeni infaz düzenlemesi: Cinsel suçlarda ceza indirimi var mı? Uyuşturucu suçuna af var mı? | SON DAKİKA HABERLER
- Son dakika! İnfaz yasası detayları açıklandı! Mahkumlar ne zaman tahliye olacak? Af ve ceza indirimi çıktı mı?
- 1000 TL sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 2 milyon haneye 1000 TL yardım kimleri kapsıyor?
- Son dakika: Sicil affı 2020 çıktı mı? Banka kredi sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte son durum...
- Son dakika: Ücretli öğretmen maaşları yatacak mı, kesilecek mi? Bakan Ziya Selçuk'tan ücret açıklaması
- O surede de geçiyor! Nasuh tevbesi ne demek? Nasuh tövbesi nedir, ne zaman yapılır?
- 10 ay 2.336 TL! İşsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı şartları nelerdir?
- Temel ihtiyaç desteği kimler alabilir? 2020 Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 6 ay ödemesiz kredi başvuru şartları
- 31 Mart infaz yasası son durum: Mahkumlara af ve ceza indirimi Meclis'e ne zaman gelecek? Af çıktı mı?
- 62 kurumu 6.219 kamu personeli alınacak! 2020 kamuya ilave atama ne zaman? Şartlar neler?