31 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

İngiltere'de koronavirüs sonrası boş kalan sokakları yabani keçiler bastı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.03.2020 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020
ABONE OL
KORONA SONRASI SOKAKLARI YABANİ KEÇİLER BASTI!

’nin Llandudno kasabasında, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle boş kalan sokaklara yabani keçiler indi. Bunun üzerine birçok bölge sakini keçilerin sokaklarda dolaştığı anları kameraya alıp durumu hesaplarında paylaştı.

'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle boş kalan sokakları yabani keçiler bastı. Görüntülerde, sürü halindeki birçok keçinin boş sokaklarda dolaştığı ve evlerin bahçelerindeki bitkileri yediği görüldü.

İNGİLTERE SOKAKLARINDAN GÜLÜMSETEN ANLAR

Birçok kullanıcısı ise keçilerin genellikle hava koşullarının kötü olduğu durumda Great Orme'den kasabaya geldiğini ancak bu sefer keçilerin, koronavirüs nedeniyle boş kalan kasabanın daha da iç kısmına doğru ilerlediğini belirtti.

İngiltere'de koronavirüs sonrası boş kalan sokakları yabani keçiler bastı!| Video İNGİLTERE'DE KORONAVİRÜS SONRASI BOŞ KALAN SOKAKLARI YABANİ KEÇİLER BASTI!| VİDEO


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA