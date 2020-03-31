İngiltere'de koronavirüs sonrası boş kalan sokakları yabani keçiler bastı!
İngiltere’nin Llandudno kasabasında, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle boş kalan sokaklara yabani keçiler indi. Bunun üzerine birçok bölge sakini keçilerin sokaklarda dolaştığı anları kameraya alıp durumu sosyal medya hesaplarında paylaştı.
İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle boş kalan sokakları yabani keçiler bastı. Görüntülerde, sürü halindeki birçok keçinin boş sokaklarda dolaştığı ve evlerin bahçelerindeki bitkileri yediği görüldü.
İNGİLTERE SOKAKLARINDAN GÜLÜMSETEN ANLAR
Birçok sosyal medya kullanıcısı ise keçilerin genellikle hava koşullarının kötü olduğu durumda Great Orme'den kasabaya geldiğini ancak bu sefer keçilerin, koronavirüs nedeniyle boş kalan kasabanın daha da iç kısmına doğru ilerlediğini belirtti.
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