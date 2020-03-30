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Son dakika: THY ile bugün kaç kişinin uçacağı belli oldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.03.2020
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THY İLE BUGÜN KAÇ KİŞİNİN UÇACAĞI BELLİ OLDU

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs önlemleri doğrultusunda yurtdışı uçuşlarını iptal eden Türk Hava Yolları ile bugün yurt içinde kaç kişinin uçuş yapacağı da belli oldu. 'nin bugün planlanan 8 iç hat seferinde toplam 1062 kişinin rezervasyon yaptırdığı öğrenildi.

bugün , , , , , , ve seferlerini gidiş dönüş olacak şeklinde planladı. THY bunun yanı sıra uçak içinde 'Yan Koltuk Boş' uygulaması da yapıyor.

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