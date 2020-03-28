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Son dakika: THY sadece o şehirlere uçacak! İşte iç hat seferlerinin yapılacağı iller

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.03.2020 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020
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THY SADECE O ŞEHİRLERE UÇACAK! İŞTE LİSTE

Son dakika haberine göre Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, koronavirüs nedeniyle Türk Hava Yolları'nın sadece büyükşehirlere sefer düzenleyeceğini açıkladı.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter üzerinden Türk Hava Yolları'nın uçuş yapacağı şehirleri duyurdu. THY, koronavirüs nedeniyle sadece 14 iç hat uçuşlarını gerçekleştirecek. Tarifeler ilerleyen zamanda açıklanacak.

İşte uçuş yapılacak şehirler

İstanbul
Ankara
Samsun
Trabzon
Erzurum
Van
Diyarbakır
Malatya
Gaziantep
Kayseri
Konya
Adana
Antalya
İzmir

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