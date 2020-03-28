Son dakika: THY sadece o şehirlere uçacak! İşte iç hat seferlerinin yapılacağı iller
Son dakika haberine göre Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, koronavirüs nedeniyle Türk Hava Yolları'nın sadece büyükşehirlere sefer düzenleyeceğini açıkladı.
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter üzerinden Türk Hava Yolları'nın uçuş yapacağı şehirleri duyurdu. THY, koronavirüs nedeniyle sadece 14 iç hat uçuşlarını gerçekleştirecek. Tarifeler ilerleyen zamanda açıklanacak.
İşte uçuş yapılacak şehirler
İstanbul
Ankara
Samsun
Trabzon
Erzurum
Van
Diyarbakır
Malatya
Gaziantep
Kayseri
Konya
Adana
Antalya
İzmir
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Kredi kartı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı...
- Salgınla mücadele milli seferberliğe dönüştü
- Yeni dönem! Temassız ticaret
- Görüntüleri ilk kez paylaştı!
- Kredi kartı faizleri ne kadar oldu?
- 12 milyon emekliye müjde! Tarih yaklaşıyor...
- THY'den koronavirüs düzenlemesi
- BDDK'dan flaş karar! Artık bankalar...
- Korona sonrası ev kiraları ertelenecek mi?
- Taşıt ve tüketici kredisi çekenler dikkat!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tarih yaklaşıyor! SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 emekli ikramiyesi ne kadar, kaç para?
- 28 Mart İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Cumartesi günü BEDAŞ planlı kesinti programı
- Kredi kartı borcu olanlara müjde! 2020 faiz oranları düştü! Kredi kartı faizleri ne kadar oldu?
- Adil Karaismailoğlu kimdir, nerelidir? Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun biyografisi
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında? Dr. Fahrettin Koca nereli? İşte Fahrettin Koca'nın biyografisi
- Tarih belli mi? Kahvehaneler, kafeler spor salonu, berberler, düğün salonları ne zaman açılacak?
- Son dakika: MSÜ sınav tarihi ertelendi! 2020 MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
- 27 Mart benzin ve mazot fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara benzin fiyatları kaç para?
- Son dakika: Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi! 2020 SSK Bağkur 1000 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- YKS kaldırılan konular hangileri? 2020 üniversite sınavı konuları nasıl olacak? 12. sınıf müfredat nasıl olacak?
- İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Mart Cuma BEDAŞ planlı kesinti programı
- Türkiye koronavirüs canlı harita! 27 Mart Sağlık Bakanlığı tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?