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Son dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.03.2020 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020
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ARAÇ SAHİPLERİNE GÜZEL HABER! İNDİRİM GELDİ

Son dakika haberi... Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine ise 8 kuruş indirim geldiğini duyurdu.

EPGİS'in Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Akaryakıt Fiyatlarında Değişiklik: 31/03/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzine 8 kuruş/LT'de indirim geldi. Pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde gerçekleşmiştir."

BENZİN KAÇ LİRA OLACAK?

Dağıtım şirketi ve bölgesel değişiklikler göstermekle beraber halihazırda 5,31 TL'den satılıyor. İndirim sonrası benzinin litre fiyatı 5,23 TL'ye düşecek.

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