Son dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi
Son dakika haberi... Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine ise 8 kuruş indirim geldiğini duyurdu.
EPGİS'in Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Akaryakıt Fiyatlarında Değişiklik: 31/03/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzine 8 kuruş/LT'de indirim geldi. Pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde gerçekleşmiştir."
BENZİN KAÇ LİRA OLACAK?
Dağıtım şirketi ve bölgesel değişiklikler göstermekle beraber halihazırda benzin 5,31 TL'den satılıyor. İndirim sonrası benzinin litre fiyatı 5,23 TL'ye düşecek.
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