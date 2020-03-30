Son dakika: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Corona virüs sonrası flaş karar: Kredi kartıyla ödenebilecek

Son dakika haberine göre Gelir İdaresi Başkanlığından milyonlarca kişiyi ilgilendiren açıklama geldi. Açıklamada, "Vergi dairelerince tahsil edilen tüm vergi, harç ve idari para cezaları gibi ödemeler kredi kartıyla ödenebilecek." denildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kredi kartıyla ödenebilen vergi türlerinin kapsamını genişletti.

GİB'den yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Vergi dairelerince tahsil edilen tüm vergi, harç ve idari para cezaları vb.'den anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla aşağıda sayılan ödemeler İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılabilmekteydi.

· Gayrimenkul / menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi,

· Motorlu taşıtlar vergisi,

· Trafik idari para cezası,

· Karayolları Taşıma Kanunu idari para cezası,

· Geçiş ücreti ve idari para cezası,

· Diğer idari para cezaları,

· 6183 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilmiş borçlar,

· Tapu harcı,

· Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı,

· Öğrenim kredisi ve katkı kredi borçları,

· Pasaport harcı ve değerli kağıt bedeli,

· Sürücü belgesi harcı ve değerli kağıt bedeli,

· T.C. kimlik kartı bedeli,

· Yurt dışına çıkış harcı,

· Göç İdaresi ikamet harcı,

· İkamet tezkeresi defter satış bedeli

· Tek giriş vize harcı,

· Ecrimisil ödemeleri,

· Veraset ve intikal vergisi.