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Son dakika: BDDK'dan flaş karar: Kredi kartı kullananlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.03.2020
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BDDK'DAN FLAŞ KARAR! ARTIK BANKALAR...

Son dakika haberine göre ve Denetleme Kurumu'nca () Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğinde bazı değişikliklere gidildi. Karar 'de yayımlandı.

'nın Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 'de yayımlandı.

Buna göre, Yönetmeliğin 17'nci maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi ile beşinci fıkrasının (h) bendi, "(e) Ödenmesi gereken asgari tutarın Kurulca belirlenecek tutardan aşağı olamayacağı. (h) Ödenmesi gereken asgari tutarın Kurulca belirlenecek tutardan aşağı olamayacağına ve bankanın bu miktardan az olmamak üzere asgari ödeme tutarını belirleyebileceğine." şeklinde değiştirildi.

Aynı Yönetmeliğin 22'nci maddesinin başlığı "Kredi kartı limiti ve asgari tutar" olarak değiştirilerek, söz konusu maddeye şu fıkra eklendi:

"Kurul, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın görüşünü alarak, kredi kartlarında asgari tutarı dönem borcunun yüzde yirmisi ile yüzde kırkı arasında olacak şekilde belirlemeye ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak kredi kartı limitine ilişkin bu maddede yer alan sınırlamaları değiştirmeye yetkilidir."

Hükümlerini ve Denetleme Kurumu Başkanı'nın yürüttüğü yönetmelik, yürürlüğe girdi.

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Son dakika: Taşıt ve tüketici kredisi çekenler dikkat! Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan flaş karar SON DAKİKA: TAŞIT VE TÜKETİCİ KREDİSİ ÇEKENLER DİKKAT! BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMUNDAN FLAŞ KARAR

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