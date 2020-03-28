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Kredi kartı borcu olanlara müjde! 2020 faiz oranları düştü! Kredi kartı faizleri ne kadar oldu?

Kredi kartı borcu olanlara son dakika müjdesi geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Türk lirası ve yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi ve gecikme faiz oranları düşürüldü. Yeni faiz oranları 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak. Peki, kredi faiz oranları ne kadar? 2020 kredi kartı faizleri ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 28.03.2020 10:19 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020 10:24
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Kredi kartı borcu olanlara müjde! 2020 faiz oranları düştü! Kredi kartı faizleri ne kadar oldu?

Son dakika haberi... Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından faiz oranlarının ne kadar olduğu merak edilmeye başlandı. Peki, kredi faiz oranları ne kadar? 2020 kredi kartı faizleri ne kadar oldu? İşte detaylar...

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Kredi kartı borcu olanlara müjde! 2020 faiz oranları düştü! Kredi kartı faizleri ne kadar oldu?

2020 KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI NE KADAR?

TCMB tarafından Türk lirası ve yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi ve gecikme faiz oranları düşürüldü.

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Kredi kartı borcu olanlara müjde! 2020 faiz oranları düştü! Kredi kartı faizleri ne kadar oldu?

Buna göre, 1 Nisan 2020'den geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,40'tan yüzde 1,25'e düşürüldü.

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Kredi kartı borcu olanlara müjde! 2020 faiz oranları düştü! Kredi kartı faizleri ne kadar oldu?

Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,12'den yüzde 1'e indirildi.

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Kredi kartı borcu olanlara müjde! 2020 faiz oranları düştü! Kredi kartı faizleri ne kadar oldu?

Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,70'ten yüzde 1,55'e düşürüldü.