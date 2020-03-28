Kredi kartı borcu olanlara müjde! 2020 faiz oranları düştü! Kredi kartı faizleri ne kadar oldu?

Kredi kartı borcu olanlara son dakika müjdesi geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Türk lirası ve yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi ve gecikme faiz oranları düşürüldü. Yeni faiz oranları 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak. Peki, kredi faiz oranları ne kadar? 2020 kredi kartı faizleri ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 28.03.2020 10:19 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020 10:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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