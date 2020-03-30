Son dakika: IMF açıkladı: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi
Son dakika haberine göre IMF Avrupa Direktörü Poul Thomsen, Türkiye ve Rusya'nın koronavirüs salgını nedeniyle yardım isteyen ülkeler arasında olmadığını söyledi.
Çin'den tüm dünyaya yayılan ve özellikle Avrupa'da etkisini gösteren koronavirüsle mücadele kapsamında Uluslararası Para Fonu (IMF), 50 milyar dolarlık kaynak ayırdığını duyurmuştu. IMF, ilk kredisini de 120 milyon 900 bin dolarla Kırgizıstan'a vermişti. Türkiye'nin yardım talebinde bulunup bulunmayacağı merak konusu olurken, IMF'den konu hakkında bir açıklama geldi. IMF Avrupa Direktörü Poul Thomsen, "Türkiye ve Rusya yardım isteyen ülkeler arasında değil" dedi.
'AVRUPA ÜLKELERİ AYDA YÜZDE 3 GSYH DÜŞÜŞÜ İLE KARŞI KARŞIYA
'IMF'nin internet sitesinde koronavirüs salgınının etkilerini değerlendiren Thomsen, Avrupa'nın büyük ekonomilerinin koronavirüs nedeniyle kapatmalar sonucuayda yüzde 3 GSYH düşüşü ile karşı karşıya kaldığını kaydetti. Thomsen, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) müdahaleleri ile Avrupa İstikrar Mekanizması'nın yüksek borçlu ülkelerin krizden çıkabilmesine sağlamak için önemli olduğuna vurgu yaptı.
"1 TRİLYON DOLARLIK KREDİ KAPASİTEMİZ VAR"
IMF Başkanı Kristalina Georgieva, IMF'nin destek talep edebilecek düşük gelirli ve gelişmekte olan ülkeler için acil durum finansman kaynağı ayırdığını belirterek "Üyelerimizin cömertliği sayesinde, toplam 1 trilyon dolarlık kredi kapasitemiz var. Düşük ve orta gelir gelirli ülkeler için bir IMF programına ihtiyaç duymadan ulaşabilecekleri 50 milyar dolarlık acil durum finansmanına sahibiz" demişti.
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