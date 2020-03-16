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Son dakika: IMF virüs için 1 trilyon dolar ayırdı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.03.2020 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020
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IMF VİRÜS İÇİN 1 TRİLYON DOLAR AYIRDI

Gelen son dakika haberine göre Uluslararası Para Fonu () Başkanı Kristalina Georgieva, Covid-19 salgınının küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine karşı 1 trilyon dolarlık kaynağı kullandırmaya hazır olduklarını açıkladı.

'in internet sitesinde bir yazısı yayımlanan Georgieva, "IMF olarak, 1 trilyon dolarlık kredilendirme potensiyelimizi üyelerimiz için hazır bekletiyoruz" dedi.

İlk adımda, acil yardım mekanizması kapsamında 50 milyar dolarlık kaynağı hemen kullandıracak durumda olduklarını vurgulayan Georgieva, "Bunun 10 milyar dolarlık bölümünü düşük gelirli üyelerimize faizsiz kullandırabileceğiz" diye ekledi.

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