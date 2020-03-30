Saudi Aramco petrol fiyatları ile mücadele ediyor
Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun geçen yılki net karı, dünyanın en büyük 12 petrol şirketinin toplam karını geride bırakırken, dünyanın en değerli şirketi düşük petrol fiyatlarıyla mücadele ediyor.Amerikalı ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Halliburton, Schlumberger ve Baker Hughes, Hollandalı Royal Dutch Shell, İngiliz BP, Fransız Total, İtalyan Eni, Rus Rosneft ve Norveçli Equinor'un geçen yılki toplam net karı 63,9 milyar dolar oldu.
Saudi Aramco'nun bu dönemde elde ettiği net kar ise 88,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu rakam 12 petrol devinin toplam net karının üzerine çıktı.
Geçen yıl, Amerikalı petrol devlerinden ExxonMobil 14,34 milyar dolar, Chevron 2,92 milyar dolar, ConocoPhillips 7,2 milyar dolar ve Baker Hughes 128 milyon dolar net kar elde ederken, Halliburton 1,13 milyar dolar ve Schlumberger 10,14 milyar dolar zarar etmişti.
Öte yandan, İngiliz BP 10 milyar dolar, Hollandalı Royal Dutch Shell 15,84 milyar dolar, Fransız Total 11,83 milyar dolar, İtalyan Eni 163 milyon dolar, Norveçli Equinor 1,85 milyar dolar ve Rus Rosneft 10,9 milyar dolar net kar açıklamıştı.
Ayrıca, Saudi Aramco'nun geçen yılın ilk yarısındaki net karı 46,9 milyar doları bulurken, aynı dönemde söz konusu petrol şirketlerinin toplam net karı ise 44,9 milyar dolar düzeyinde kalmıştı.
DÜŞÜK PETROL ARAMCO'NUN DEĞERİNİ VURDU
Öte yandan, ham petrol fiyatlarının düşük seyretmesi, dünyanın en değerli şirketi Saudi Aramco'nun piyasa değerini olumsuz etkiledi.
Dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle küresel petrol talebinin düşmesi fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.
Ayrıca, Suudi Arabistan liderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı bazı üretici ülkelerin 6 Mart'ta gerçekleştirdikleri toplantıda petrol üretimlerini kısma kararı alamaması fiyatlardaki düşüşü hızlandırdı.
Bu gelişmelere paralel olarak 6-23 Mart tarihlerinde dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 40 düşüşle 45 dolardan 27 dolara geriledi.
Söz konusu dönemde, Suudi Arabistan borsası Tadawul'da işlem gören Saudi Aramco'nun hisseleri de 33 Suudi riyalinden (8,79 dolar) 28,6 Suudi riyaline (7,62 dolar) gerileyerek yüzde 13,3 değer kaybetti.
Saudi Aramco'nun piyasa değeri ise 6,53 trilyon riyalden (1,74 trilyon dolar) 5,66 trilyon riyale (1,51 trilyon dolar) gerileyerek yaklaşık 870 milyar riyal (230 milyar dolar) eridi.
Suudi borsası Tadawul'da ilk halka arzı 5 Aralık 2019'da gerçekleşen Saudi Aramco'nun hisse başına değeri 12 Aralık'ta 38,7 riyal (10,3 dolar) olarak gerçekleşirken, şirketin piyasa değeri de 2,05 trilyon dolara yükselmişti.
Düşük petrol fiyatları nedeniyle Aramco sermaye harcamasını bu yıl 2019'a göre 3 ila 8 milyar dolar azaltmayı planladığını duyurmuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Mazot ve gübre destekleme parası yattı mı?
- 3 ay maaş devletten! İşte şartlar...
- Kamu bankalarından flaş karar! Yeni destek geliyor...
- Bankaların çalışma saatleri nasıl?
- 14 bin işçi alımı bugün sona eriyor
- 1000 TL sosyal yardım ne zaman yatacak?
- Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kredi kartıyla ödenebilecek
- Benzine 8 kuruş indirim geldi
- THY ile bugün kaç kişinin uçacağı belli oldu
- Bankacılık sektörünün aktifleri ne kadar?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İnfaz yasası son durum: Mahkumlar için af ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? 2020 infaz paketinde neler var?
- Son dakika: Duruşmalar iptal mi? Duruşmalar ertelendi mi? Adalet Bakanlığı duruşmalar ne zaman başlayacak?
- Mazot ve gübre destekleme parası yattı mı? 2020 mazot ve güvre desteği ne zaman ödenecek?
- Bankada işi olanlar dikkat! O bankaların çalışma saatleri değişti! 2020 Bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor?
- 2 milyon kişiye müjde! 1000 TL sosyal yardım ne zaman yatacak? 1000'er lira destek kimlere verilecek?
- EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders tekrarları izle! 30 Mart EBA TV uzaktan eğiitm ders tekrarı videoları burada!
- İŞKUR 14 bin sürekli işçi alımı başvuru son gün! Sağlık Bakanlığı temizlik, güvenlik görevlisi başvuru nasıl yapılır?
- 30 Mart elektrik kesintisi: İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? BEDAŞ duyuruları...
- Tarih açıklandı! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 SSK Bağkur tahsis numarası ödeme tarihleri
- Türkiye koronavirüs haritası canlı! 30 Mart Sağlık Bakanlığı corona tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?
- Karantina olan iller: Türkiye'de karantinaya alınan ilçeler ve köyler hangileri? Koronavirüs son durum!
- Türkiye korona son durum: Corona virüsü nerede, hangi illerde var? Koronavirüs kaç kişiye bulaştı?