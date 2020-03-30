Son dakika: THY'den önemli bilet açıklaması: Seyahat izin belgesine sahip yolcularımız...

Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan son dakika açıklamasında, seyahat izin belgesine sahip yolcuların biletlerini; web ve mobil sistemden, çağrı merkezinden, acentelerden ve uçuş icra edilen havalimanı satış ofislerinden satın alabileceği bilgisi paylaşıldı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, seyahat izin belgeli yolcuların biletlerini internet ile mobil sistemleri, çağrı merkezi, acentelerle uçuş icra edilen havalimanı satış ofislerinden satın alabileceğini duyurdu.

Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Seyahat izin belgesine sahip yolcularımız; biletlerini web ve mobil sistemimizden; çağrı merkezimizden; acentelerimizden; uçuş icra edilen havalimanı satış ofislerimizden satın alabilirler." ifadelerini kullandı.







THY'nin web itesinden yapılan açıklamada ise şu bilgilere yer verildi:



"Siz değerli yolcularımızın taleplerini karşılayabilmek için çağrı merkezimiz ve satış ofislerimiz yoğun tempoda çalışmalarını sürdürmektedir. Yoğunluktan etkilenmemek için bilet işlemlerinizi internet sitemiz ve mobil uygulamamız aracılığıyla yapabilirsiniz. Online kanallardan yapabileceğiniz işlemler Online işlemler sayfamızda yer almaktadır. Seyahatiniz ve haklarınızla ilgili sorularınızın cevaplarını aşağıda yer alan menülerde bulabilir, güncel uçuş durumunuz için uçuş durumu sayfamızı kontrol edebilirsiniz.

Acentelerimiz aracılığıyla bilet alan yolcularımızın ilgili acentelerin hizmet merkezlerinden de yardım alabileceğini unutmayın.

Sizlere daha iyi hizmet vermemiz için; uçuşunuza 72 saatten uzun bir süre varsa bilet işlemleriniz için lütfen ilerleyen günlerde bizimle iletişime geçiniz. Uçuşunuza 72 saatten kısa bir süre kaldıysa ve biletinizi Türk Hava Yolları satış kanalları üzerinden satın aldıysanız, 444 0 849 / 0850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimize veya satış ofislerimize işlemleriniz için ulaşabilirsiniz.

Yaşanan genel yoğunluktan dolayı anlayış ve desteğinizi rica ediyor, bu süreci birlikte atlatacağımıza inanıyoruz."