Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan KOBİ'lere destek açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığının aldığı ve 1 Nisan'da yürürlüğe girecek karar, koronavirüs salgınının yol açması beklenen ekonomik risklere karşı işletmelere rahat nefes aldıracak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ta bu konuda bir açıklama yaptı ve KOBİ’lerin alacaklarının devlet garantisinde olduğunu belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak KOBİ'leri sevindirecek bir açıklama yaptı. Bakan Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımız kapsamında KOBİ'lerimize bir koruma da "Devlet Destekli Alacak Sigortası" ile sağlıyoruz. " ifadelerini kullandı.
"125 MİLYON TL'YE ÇIKARDIK"
Bakan Albayrak, "Alacak sigortasından yararlanma kapsamını da genişlettik. Ciro şartını yıllık 25 milyon TL'den 125 milyon TL'ye çıkardık." dedi.
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