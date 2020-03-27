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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan KOBİ'lere destek açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.03.2020 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020
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BAKAN ALBAYRAK DUYURDU! KOBİ'LERE MÜJDE

Hazine ve aldığı ve 1 Nisan'da yürürlüğe girecek karar, koronavirüs salgınının yol açması beklenen ekonomik risklere karşı işletmelere rahat nefes aldıracak. ’ta bu konuda bir açıklama yaptı ve ’lerin alacaklarının devlet garantisinde olduğunu belirtti.

'leri sevindirecek bir açıklama yaptı. Bakan Albayrak, " Kalkanı adımlarımız kapsamında KOBİ'lerimize bir koruma da "Devlet Destekli Alacak Sigortası" ile sağlıyoruz. " ifadelerini kullandı.

"125 MİLYON TL'YE ÇIKARDIK"

Bakan Albayrak, "Alacak sigortasından yararlanma kapsamını da genişlettik. Ciro şartını yıllık 25 milyon TL'den 125 milyon TL'ye çıkardık." dedi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! KOBİ'lere devlet desteği 1 Nisan'da başlıyor! RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI! KOBİ'LERE DEVLET DESTEĞİ 1 NİSAN'DA BAŞLIYOR!

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