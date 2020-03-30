Kredi kartı kullanalar dikkat! BDDK'dan kredi kartı ödemelerine kolaylık

Son dakika haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle vatandaşın finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla yeni kararlar aldı.

Kurul kararı ile bireysel kredi kartları için asgari ödeme oranı %20'ye indirildi.

Ayrıca, kredi kartı borcu ötelenen vatandaşlara 31 Aralık 2020'ye kadar asgari tutar da dahil ödemesiz dönem tanımlanabilmesine imkan sağlandı. Eski uygulamada asgari tutarın son ödeme tarihini takip eden üç ay içinde ödenmemesi durumunda borçluya yapılan bildirimi takip eden bir aylık süre sonunda kredi kartları iptal edilerek borcun tamamı ödenene kadar yeni kredi kartı düzenlenemiyordu.

BDDK'TAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELER KULLANILDI

- 28.03.2020 tarihli ve 31082 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesine eklenen "(7) Kurul, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının görüşünü alarak, kredi kartlarında asgari tutarı dönem borcunun yüzde yirmisi ile yüzde kırkı arasında olacak şekilde belirlemeye ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak kredi kartı limitine ilişkin bu maddede yer alan sınırlamaları değiştirmeye yetkilidir." hükmünü amir yedinci fıkra hükmü çerçevesinde, kredi kartlarında asgari tutarın dönem borcunun yüzde yirmisi olarak belirlenmesine, - 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun (Kanun) 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer verilen "Asgarî tutarın son ödeme tarihini takip eden üç ay içinde ödenmemesi durumunda kart çıkaran kuruluşça kart hamiline yapılacak bildirimden itibaren bir aylık süre içerisinde bu tutarın ödenmemesi … halinde, ilgili kart çıkaran kuruluşça kart hamiline verilen kredi kartları iptal edilir ve borcun tamamı ödeninceye kadar yeni kredi kartı düzenlenemez." hükmünün, alacaklı taraf olan kart çıkaran kuruluşu koruyucu bir düzenleme olduğu ve alacaklı taraf olan bankaların, COVID-19 salgını nedeniyle içinde bulunduğumuz koşullar da dikkate alındığında, 31.12.2020 tarihine kadar kart borçlarını öteledikleri süre boyunca kart hamillerinden asgari tutar da dahil olmak üzere alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönemler tanımlayabilmelerine, - Bu kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurum internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.