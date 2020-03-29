Son dakika: THY’nin yarınki uçuşları belli oldu! 4 saat önce gelin... | 30 Mart 2020 THY seferleri...
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, korona virüs tedbirleri kapsamında 30 Mart Pazartesi (yarın) günü İstanbul’dan gerçekleştirilecek tarifeli uçuşları açıkladı. Sosyal medya hesabı Twitter’dan açıklamada bulunan Ekşi, “Pazartesi İstanbul Havalimanı'ndan yapılacak iç hat seferleri tabloda olup, seyahat belgesine sahip yolcularımız 4 saat önceden havalimanı satış ofislerine gelerek bu seferlere bilet alabilirler. Web sitemizde detay bilgilendirme yapılacaktır” dedi.Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararla şehirler arası uçuşlara kısıtlama getirilmiş ve yolcuların valilik izniyle seyahat edeceği açıklanmıştı. Bu kapsamda Türk Hava Yolları da 14 büyükşehre sefer düzenleme kararı almıştı. Valilik izni uygulamasının dün saat 17.00'den itibaren devreye girmesinin ardından Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, 30 Mart Pazartesi (yarın) günü İstanbul'dan karşılıklı Adana, İzmir, Antalya, Diyarbakır, Ankara, Trabzon ve Van seferlerinin gerçekleştirileceğini açıkladı.
UÇUŞLARA '4 SAAT ÖNCE GELİN' TAVSİYESİ
Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamada bulunan Ekşi, "Pazartesi İstanbul Havalimanı'ndan yapılacak iç hat seferleri tabloda olup, seyahat belgesine sahip yolcularımız 4 saat önceden havalimanı satış ofislerine gelerek bu seferlere bilet alabilirler. Web sitemizde detay bilgilendirme yapılacaktır" dedi.
Belirtilen uçuşlara seyahat belgesine sahip olanlar kabul edilecek.
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