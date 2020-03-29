Türk Hava Yolları yurt içi uçuşlarında uygulanacak yeni kararları duyurdu
THY koronavirüsle mücadele kapsamında iç hatlarla ilgili alınan yeni kararları açıkladı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yurt içi seferlerde uygulanacak yeni önlemlerin detaylarını paylaştı.
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yeni tip koronavirüs için alınan önlemler kapsamında iç hat seferleri için uçak içinde 'yan koltuk boş uygulaması' yapılacağını bildirdi.
Ekşi, Twitter'dan iç hat seferlerinde uygulanacak kurallarla ilgili açıklama yaptı.
Yolcuların iç hat biletlerini havalimanı satış ofisleri yanında acentelerden seyahat izin belgesiyle alabileceğini belirten Ekşi, şunları kaydetti:
"Koronavirüs ile mücadele kapsamında iç hat seferlerimiz için uçak içinde 'yan koltuk boş uygulaması' yapacağız, az bilet satılacak. Havalimanında ve uçak koridorlarında sosyal mesafe kurallarına uyunuz. Uçabilmek için Seyahat İzin Belgenizi yanınızda bulundurunuz. İstanbul bacaklı iç hat uçuşlarımız için şayet seyahat belgesi almış iseniz biletlerinizi çağrı merkezimizden de alabilirsiniz."
Ekşi, seyahat izin belgesi olmayan biletli yolcuların uçuşa kabul edilmeyeceğini, yolcuların evrakını yanında bulundurması gerektiğini kaydetti.
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